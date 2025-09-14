تجديد حبس شارون بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في حدائق القبة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة تجديد حبس عبده شارون بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذ منطقة حدائق القبة مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية عندما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ضبط أخطر تاجر مخدرات بحدائق القبة، وإساءة أهله للأجهزة الأمنية في إطار محاولة تهريبه بمنطقة حدائق القبة.



فيديو لحظة القبض على تاجر مخدرات بحدائق القبة



وبالفحص، تبين أن المذكور (عنصر جنائي - سبق اتهامه في قضيتي "اتجار مخدرات، سلاح أبيض") وتم ضبطه بتاريخ 11 سبتمبر الجاري، حال مرور قوة أمنية لاحظت اتجاره بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبحوزته (كمية من مخدري "الآيس – الحشيش" – سلاح أبيض).

وخلال الضبط، حاولت شقيقتاه (تم ضبطهما) تهريبه من القوة الأمنية، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليه بدون تجاوز.

وقامت أخته بتصوير المقطع المشار إليه وتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى لغل يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

