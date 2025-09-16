الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
تقرير المعمل الكيماوي لتحليل عينة عاطل متهم بالبلطجة في المطرية: يتعاطى الحشيش

تسلمت  نيابة المطرية تقرير المعمل الكيماوي لتحليل عينة من دماء عاطل متهم بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة على المارة بأحد الشوارع بمنطقة المطرية. 


وجاء في التقرير إيجابية العينات المأخوذة من المتهم وأنه يتعاطى مخدر الحشيش. 


ممارسة البلطجة على المارة بالمطرية 


رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بأعمال البلطجة وفرض السيطرة على المارة بأحد الشوارع بمنطقة المطرية بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة)، وعثر بحوزته على السلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو"، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة نظرًا لتعاطيه المواد المخدرة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

