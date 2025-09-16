تقرير المعمل الكيماوي لتحليل عينة عاطل متهم بالبلطجة في المطرية: يتعاطى الحشيش

تسلمت نيابة المطرية تقرير المعمل الكيماوي لتحليل عينة من دماء عاطل متهم بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة على المارة بأحد الشوارع بمنطقة المطرية.



وجاء في التقرير إيجابية العينات المأخوذة من المتهم وأنه يتعاطى مخدر الحشيش.



ممارسة البلطجة على المارة بالمطرية



رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بأعمال البلطجة وفرض السيطرة على المارة بأحد الشوارع بمنطقة المطرية بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة)، وعثر بحوزته على السلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو"، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة نظرًا لتعاطيه المواد المخدرة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.