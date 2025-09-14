الأحد 14 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط عاطل بتهمة ممارسة البلطجة على المارة بالمطرية

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل لقيامة بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة على المارة بأحد الشوارع بمنطقة المطرية.

ممارسة البلطجة على المارة بالمطرية 

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بأعمال البلطجة وفرض السيطرة على المارة بأحد الشوارع بمنطقة المطرية بالقاهرة.


وبالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة)، وعثر ببحوزته على السلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو"، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة نظرًا لتعاطيه المواد المخدرة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

