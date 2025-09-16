وصفة أصلية، طريقة عمل الشوريك بمكونات بسيطة

طريقة عمل الشوريك، يُعد الشوريك من المخبوزات التقليدية التي تحظى بشهرة واسعة في مصر وبعض الدول العربية، ويتميز بمذاقه الشهي وقوامه الطري ورائحته الزكية التي تجذب الكبار والصغار على حد سواء.



عادة ما يُقدَّم الشوريك كوجبة خفيفة على الإفطار أو العشاء، ويمكن تناوله مع الشاي أو القهوة أو حتى للأطفال كوجبة مدرسية.

كما أنه من المخبوزات التي تُشعر بالبهجة لأنها غالبًا ما ترتبط بذكريات الطفولة والزيارات العائلية، حيث كان يُحضَّر في الأعياد أو المناسبات الخاصة.



مكونات عمل الشوريك

لتحضير الشوريك في المنزل بطريقة سهلة وناجحة، نحتاج إلى مجموعة من المكونات البسيطة والمتوفرة في أغلب المطابخ، وهي:



نصف كيلو من الدقيق الأبيض المنخول جيدًا.

كوب من الحليب الدافئ.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت أو السمن البلدي حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح صغيرة لتعزيز النكهة.

بيضة واحدة متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

سمسم محمص للتزيين (اختياري).

خطوات تحضير الشوريك

تجهيز الخميرة: في البداية، نذيب ملعقة الخميرة الفورية في نصف كوب من الحليب الدافئ مع ملعقة صغيرة من السكر، ونترك الخليط لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة وتُكوّن رغوة على الوجه، مما يدل على أنها صالحة للاستعمال.

خلط المكونات الجافة: في وعاء عميق، نضع الدقيق بعد نخله جيدًا مع البيكنج بودر ورشة الملح. يُفضل أن يُنخل الدقيق أكثر من مرة لضمان تهويته والحصول على عجينة هشة وخفيفة.

إضافة المكونات السائلة: نضيف الزيت أو السمن إلى خليط الدقيق، ثم نُضيف السكر ونقلب جيدًا حتى تتجانس المكونات. بعد ذلك، نضع البيضة والفانيليا ونقلب مرة أخرى.

إضافة خليط الخميرة: بعد أن تتفاعل الخميرة، نضيفها إلى خليط الدقيق مع بقية الحليب الدافئ تدريجيًا، ونعجن العجينة حتى تصبح لينة وطرية وغير لاصقة باليد. إذا كانت العجينة جافة، يمكن إضافة القليل من الحليب، أما إذا كانت طرية جدًا فيُضاف قليل من الدقيق.

العجن الجيد: يجب أن تُعجن العجينة جيدًا لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى تصبح مطاطية ومرنة، فهذا سر نجاح الشوريك ليكون هشًا وخفيفًا.

التخمير: بعد العجن، نضع العجينة في وعاء مدهون بالقليل من الزيت، ونغطيها بقطعة قماش نظيفة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا أو حتى يتضاعف حجمها.

تشكيل الشوريك: بعد أن تختمر العجينة، نقسمها إلى كرات صغيرة متساوية الحجم، ثم نُشكلها حسب الرغبة. يمكن تشكيلها على هيئة ضفائر، أو دوائر مفرغة من الداخل، أو أقراص دائرية بسيطة.

التزيين والخبز: نُدهن وجه الشوريك بالبيض المخفوق مع قليل من الفانيليا لإعطائه لمعة جذابة، ثم نرش السمسم المحمص على الوجه. بعد ذلك نرص الوحدات في صينية مدهونة أو مفروشة بورق الزبدة.

الخبز: نُدخل الصينية إلى فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية، ونترك الشوريك حتى يحمر لونه من الأعلى والأسفل. عادة يستغرق الخبز حوالي 20 – 25 دقيقة.

التقديم: يُترك الشوريك ليبرد قليلًا قبل التقديم، ويمكن تناوله مع كوب من الشاي باللبن أو القهوة.

نصائح لنجاح الشوريك

يُفضل استخدام السمن البلدي لإعطاء نكهة مميزة، لكن الزيت يُعتبر أخف.

لا بد من الالتزام بوقت التخمير حتى نحصل على شوريك هش وخفيف.

يمكن إضافة نكهات مختلفة مثل اليانسون أو المستكة لتعزيز الطعم.

إذا رغبنا في جعل الشوريك أكثر فخامة، يمكن حشوه بالمربى أو الشوكولاتة أو جوز الهند.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.