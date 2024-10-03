فوائد الجبنة القريش، لصحة القلب والعظام وجمال البشرة

فوائد الجبنة القريش، تُعتبر الجبنة القريش واحدة من أشهر أنواع الأجبان في العالم العربي، حيث تتميز بقوامها الكريمي ونكهتها الخفيفة، وترتبط الجبنة القريش دائما في الأذهان بالريجيم إنقاص الوزن.

وتصنع الجبنة القريش من اللبن الحليب، وفوائد الجبنة القريش للصحة عديدة وهامة نظرا لما تحتوي عليه من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات اكسدة قوية.



أهم فوائد الجبنة القريش للصحة



الجبنة القريش

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الجبنة القريش للصحة مذهلة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



غنية بالبروتينات

الجبنة القريش تعتبر مصدرًا ممتازًا للبروتين، حيث تحتوي على نسبة عالية مقارنة بالعديد من الأطعمة الأخرى. البروتين ضروري لبناء العضلات والأنسجة، ويساهم في الشعور بالشبع لفترات أطول. هذا يجعلها مثالية للأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن أو الحفاظ على وزنهم.



منخفضة الدهون والسعرات الحرارية

واحدة من أبرز ميزات الجبنة القريش هي كونها قليلة الدهون والسعرات الحرارية. هذا يجعلها خيارًا صحيًا للأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية منخفضة السعرات، مما يساعدهم في السيطرة على وزنهم دون التضحية بالنكهة.



مصدر غني بالكالسيوم

تحتوي الجبنة القريش على نسبة عالية من الكالسيوم، وهو عنصر غذائي ضروري لصحة العظام والأسنان. استهلاك الكالسيوم بشكل كافٍ يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصةً لدى كبار السن.



تحسين صحة الجهاز الهضمي

تحتوي الجبنة القريش على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساهم في تحسين صحة الأمعاء. البروبيوتيك تدعم الجهاز المناعي وتعزز عملية الهضم، مما يساعد في الوقاية من مشاكل الهضم الشائعة مثل الانتفاخ والإمساك.



غنية بالفيتامينات والمعادن

بالإضافة إلى الكالسيوم، تحتوي الجبنة القريش على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة. من بين هذه الفيتامينات، فيتامين B12 الذي يعزز وظائف الأعصاب وفيتامين A الذي يدعم صحة العين. كما تحتوي على الزنك والفوسفور، وهما ضروريان للعديد من العمليات الحيوية في الجسم.



تعزيز الشعور بالشبع

بفضل محتواها العالي من البروتينات والدهون الصحية، تساعد الجبنة القريش في تعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول. هذا يمكن أن يكون مفيدًا في تقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية بين الوجبات.



دعم صحة القلب

تحتوي الجبنة القريش على الأحماض الدهنية الصحية، التي قد تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم. هذا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مما يجعلها خيارًا ممتازًا ضمن نظام غذائي صحي.



فوائدها للرياضين

تُعد الجبنة القريش خيارًا مثاليًا للرياضيين، حيث تمد الجسم بالبروتين الضروري لبناء العضلات. يمكن تناولها كوجبة خفيفة قبل أو بعد التمارين لتعزيز الانتعاش العضلي.



مفيدة للبشرة والشعر

تحتوي الجبنة القريش على فيتامينات ومعادن تعزز صحة البشرة والشعر. البروتينات والكالسيوم تدعم نمو الشعر وتحافظ على بشرة صحية، مما يجعلها جزءًا مهمًا من النظام الغذائي الجمالي.



الجبنة القريش للصحة



كيف تدمج الجبنة القريش في النظام الغذائي؟



للحصول على فوائد الجبنة القريش، يمكن تناولها بمفردها كوجبة خفيفة، أو استخدامها كإضافة للسلطات والساندويشات. يمكن أيضًا دمجها في وصفات المعجنات أو استخدامها كحشوة للفطائر. كما يمكن تناولها مع الفواكه مثل العنب أو التوت كوجبة فطور صحية. يمكن إعدادها أيضًا مع الأعشاب والتوابل لإضفاء نكهة مميزة.