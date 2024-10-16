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طريقة عمل الجبنة القريش، مضمونة ولذيذة وبأقل التكاليف

الجبنة القريش، فيتو
الجبنة القريش، فيتو

طريقة عمل الجبنة القريش، الجبنة القريش من أنواع الجبن الطبيعي الذي له مذاق مميز وقيمة غذائية عالية، وتحرص معظم ربات البيوت على وجوده في المنزل بإستمرار.

وطريقة عمل الجبنة القريش، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره في المنزل بدلًا من شرائه جاهزًا.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الجبنة القريش.

مكونات عمل الجبنة القريش:-

لبتر من اللبن الحليب الطازج

ربع كوب من الخل أو عصير الليمون

ملح حسب الرغبة.

طريقة عمل الجبنة القريش:-

  • ضعى الحليب في وعاء على نار متوسطة، وقلّبى حتى يبدأ في الغليان.
  • بعد أن يغلي الحليب، أطفئي النار وأضيفي الخل أو عصير الليمون مع التحريك بلطف. ستلاحيظن أن الحليب يبدأ بالتجبن.
  • اتركي الخليط لمدة 10 دقائق، ثم استخدمي مصفاة مغطاة بقطعة قماش نظيفة لتصفية الجبن.
  • اتركيه يتخلص من الشرش لمدة 15-30 دقيقة.
  • بعد تصفية الجبنة، ضعيها في وعاء وأضيفي الملح حسب الرغبة.
  • يمكنك أيضا إضافة بعض الأعشاب أو التوابل حسب ذوقك.
  • ضعى الجبنة في حاوية محكمة الإغلاق في الثلاجة.
  • يمكن استخدامها في مختلف الأطباق أو كوجبة خفيفة.
  • يمكنك استخدام الحليب المبستر، لكن الحليب الطازج يعطي نتيجة أفضل.
  • للحصول على قوام أكثر نعومة، يمكنك خلط الجبنة في الخلاط بعد تصفيتها.
طريقة عمل الجبنة القريش
طريقة عمل الجبنة القريش

فوائد الجبنة القريش للصحة

ومن فوائد الجبنة القريش التى تدفعنا لتناولها:-

  • تعد الجبنة القريش مصدر ممتاز للبروتين ذي الجودة العالية، ويعتبر البروتين مكون أساسي في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة، وهو ضروري للنمو الصحي والحفاظ على وظائف الجسم المختلفة، ويمكن للأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام أو يسعون لبناء العضلات أن يستفيدوا بشكل خاص من تناول الجبنة القريش كجزء من نظامهم الغذائي.
  • من أهم مميزات الجبنة القريش أنها تحتوي على كمية قليلة من الدهون والسعرات الحرارية مقارنةً بأنواع أخرى من الجبن، لذا فهي خيار جيد للأشخاص الذين يسعون لإنقاص الوزن أو المحافظة على وزنهم المثالي، ويمكن تناول الجبنة القريش كوجبة خفيفة أو كمكون في الوجبات الرئيسية دون الخوف من زيادة السعرات الحرارية بشكل كبير.
  • الجبنة القريش تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، وهو معدن أساسي لصحة العظام والأسنان.
  • يساعد الكالسيوم أيضًا في تنظيم وظائف القلب والأعصاب، وله دور مهم في تخثر الدم.
  • تناول الجبنة القريش بانتظام يمكن أن يساعد في تعزيز صحة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصة عند النساء مع تقدم العمر.
  • نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين، تساعد الجبنة القريش في تعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة، هذا يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يحاولون التحكم في شهيتهم وتقليل تناولهم للسعرات الحرارية.
  • تناول الجبنة القريش كجزء من وجبة إفطار متوازنة يمكن أن يساعد في تقليل الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات.
  • الجبنة القريش تحتوي على كمية جيدة من البروبيوتيك، وهي نوع من البكتيريا النافعة التي تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، يمكن أن تساهم البروبيوتيك في تعزيز التوازن الطبيعي للبكتيريا في الأمعاء، مما يساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل مشاكل الهضم مثل الانتفاخ والغازات.
  • تحتوي الجبنة القريش على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأخرى مثل فيتامين ب12 والفوسفور والماغنيسيوم، وهذه العناصر الغذائية ضرورية للعديد من الوظائف الحيوية في الجسم، بما في ذلك تكوين الحمض النووي، إنتاج الطاقة، والحفاظ على صحة الأعصاب.
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