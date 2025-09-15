قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته اليوم الإثنين خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية: إن العدوان الإسرائيلي على السيادة القطرية فاق كل الحدود وتجاوز كل مبدأ إنساني.

أبو الغيط: العدوان الإسرائيلي على السيادة القطرية فاق كل الحدود

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر فاق كل الحدود، مشيرا إلى أن الهجوم على الوسطاء خسة وجبن.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القمة العربية الإسلامية تحمل رسالة للمجتمع الدولي بضرورة التوقف عن الصمت إزاء الممارسات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن من يقود دولة الاحتلال مطلوب للجنائية الدولية.

أمير قطر: العدوان الإسرائيلي على الدوحة كان صادما لجميع دول العالم

وفي السياق ذاته قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن العدوان الإسرائيلي على الدوحة كان صادما لجميع دول العالم.

الهجوم الإسرائيلي يمثل اعتداءً على بلد وسيط تجري فيه المفاوضات

وأكد خلال كلمته فى القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الدوحة، أن الهجوم الإسرائيلي يمثل اعتداءً على بلد وسيط تجري فيه المفاوضات.

وأضاف: “العدوان الإسرائيلي استهدف جهودنا للوساطة بشأن الحرب في غزة. إن إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش تمهيدا لتهجير السكان”.

وأشار إلى أن الدوحة تعرضت لاعتداء غادر استهدف حيا سكنيا يضم بعثات دبلوماسية.

وانطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة (غير العادية) فى الدوحة، وذلك بعد استهداف إسرائيل مقرات سكنية يقطنها قياديون من حركة "حماس" في العاصمة الدوحة، الثلاثاء الماضي.

