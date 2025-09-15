الإثنين 15 سبتمبر 2025
ننشر جدول أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة بمشاركة السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
انطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتستضيف الدوحة القمة العربية الإسلامية الطارئة اليوم الإثنين، والتي تعقد في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة.

وتناقش القمة مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، مقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، الذي عقد أمس الأحد.


ووصل الرئيس السيسي اليوم  إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي تأكيدًا على تضامن مصر الكامل مع دولة قطر الشقيقة، حكومةً وشعبًا، وتجسيدًا لموقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مواجهة هذا العدوان، الذي يُعد انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس سيُلقي كلمة مصر خلال أعمال القمة الاستثنائية، يستعرض فيها رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ويؤكد على ثوابت السياسة المصرية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. 
 

