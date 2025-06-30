إسرائيل: نسعى لتوسيع اتفاقيات إبراهيم لضم سوريا ولبنان دون التخلي عن الجولان

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الاثنين، اهتمام إسرائيل بتوسيع "اتفاقيات إبراهيم" وتعزيز التطبيع مع الدول العربية.

ضم سوريا ولبنان

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته النمساوية، بيات ماينل رايزنجر، إن بلاده تسعى إلى ضم دول مثل سوريا ولبنان إلى دائرة السلام في المنطقة.

وشدد على أهمية الحفاظ على الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في أي اتفاق مستقبلي.

وأوضح أن إسرائيل ترغب في علاقات متوازنة وجيدة مع جميع جيرانها.

وأكد أن مرتفعات الجولان المحتلة ستبقى جزءا من دولة إسرائيل في أي اتفاق سلام.

الاحتلال يكشف شروطه لتوصيل المساعدات لغزة بسلام

وزعم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، أن حكومته تريد توصيل المساعدات إلى غزة لكن بشرط ألا تمر عبر حركة حماس.

واضاف جدعون ساعر، إن تل أبيب مهتمة بتوسيع دائرة السلام لتشمل سوريا ولبنان، لكنها لن تتنازل عن هضبة الجولان.

وأوضح في تصريحات نقلتها صحيفة «معاريف» العبرية، صباح الاثنين: «نريد السلام مع سوريا ولبنان، لكن في أي اتفاق، ستبقى مرتفعات الجولان جزءًا من إسرائيل».

وفي وقت سابق، كشف موقع «يديعوت أحرنوت» تفاصيل جديدة، زعم أنها تخص المحادثات الجارية بين إسرائيل وسوريا، مشيرا إلى أن تقدما حصل بالأسابيع الأخيرة بشأن اتفاق محتمل وأن سوريا تتطلع لانسحاب إسرائيلي من أراضيها.

وكانت أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم المساعدات الإنسانية وسيلة لاستهداف المدنيين العزل الذين يحاولون الحصول على الغذاء.

وأوضحت الأمم المتحدة، أنها تمتلك أدوات قانونية ومعايير دولية كفيلة بوقف ما يحدث في غزة.

7 شهداء و10 مصابين في قصف إسرائيلي على شرق غزة

وأفاد مصدر بمستشفى المعمداني باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين في قصف إسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة.

استشهاد 3 فلسطينيين بنيران مسيرات إسرائيلية شرق خان يونس

وأعلن مجمع ناصر الطبي، عن استشهاد 3 فلسطينيين بنيران مسيرات إسرائيلية استهدفت بلدة بني سهيلا وحي الشيخ شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

إصابة 4 مستوطنين بعد اقتحامهم قبر يوسف في نابلس

فيما أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بإصابة 4 مستوطنين بعد اقتحامهم قبر يوسف في نابلس بالضفة الغربية في مواجهات بالحجارة مع فلسطينيين، في حين قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المستوطنين دخلوا الليلة الماضية منطقة قبر يوسف "في انتهاك للقانون".

مصادر طبية: 71 شهيدا في غارات للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

وأفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة بأن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 71 شهيدًا جراء سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة منذ فجر اليوم، استهدفت مناطق عدة في شمال ووسط وجنوب القطاع.

الغارات الإسرائيلية تستهدف منازل مأهولة وبنى تحتية ضمن الأهداف

وذكرت المصادر أن العديد من الغارات الإسرائيلية استهدفت منازل مأهولة بالسكان، ما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تدمير واسع في البنية التحتية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.