المرور على مصانع تدوير المخلفات لمتابعة أعمال التدوير في الدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية أعمال لجان المرور على مصانع تدوير المخلفات بالمحافظة برئاسة وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمركبات لمتابعة أعمال التدوير.

وأوضح "مرزوق" أن لجان المرور تقوم بمتابعة سير العمل بالمصانع للوقوف على أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات (ايكارو) ومدى التزامها ببنود التعاقد المبرم مع المحافظة.

الدقهلية رائدة في مجال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية

وأكد أن الدقهلية رائدة في مجال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية، بإنشاء مصانع تدوير تستقبل شهريا 3500 طن مخلفات بلدية، كما تجري أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات ببلقاس، ضمن مشروعات تنقية مصرف كتشينر، بالمشاركة بين محافظة الدقهلية ووزارة التنمية المحلية، ودعم بنك الإعمار الأوروبي.

5 مصانع تدوير مخلفات بلدية بنطاق المحافظة

وأضاف محافظ الدقهلية أنه يوجد 5 مصانع تدوير مخلفات بلدية بنطاق المحافظة تقدم خدمات معالجة وتدوير المخلفات البلدية ونقلها والتخلص الآمن منها بالمدفن الصحي الهندسي بقلابشو مركز بلقاس.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، لدعمها المتواصل لرفع كفاءة منظومتي المخلفات الصلبة والنظافة بنطاق محافظة الدقهلية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

ومن جهته أوضح محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أنه بالتنسيق مع المهندس خالد جلال مدير عام المركبات، وبمشاركة، الدكتورة هدير فريد مدير إدارة التخطيط والدعم الفني بوحده الإدارة المتكاملة، وعبدالعزيز محمد مسئول الدعم الفني، والكيميائية اسماء السيد مسئول السلامة والصحة المهنية، وأيمن العزب، وسيد مسئولي إدارة المركبات والصيانة، وصباح مدير إدارة المخلفات بمركز المنصورة.

التفتيش المفاجئ لمتابعة أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة

وقد قامت اللجنة بالتفتيش المفاجئ لمتابعة أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة ايكارو بمصنع تدوير المخلفات بسندوب لبيان مدى التزام الشركة، وضمان حسن سير العمل به وفقا لبرامج التشغيل والعقد المبرم بين المحافظة والشركة في هذا الشأن، والتأكد من انتظام أعمال التدوير والمعالجة لكافة مدخلات المصنع من المخلفات البلدية.

وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة بناء الإنسان وتوفير بيئة صحية وآمنة له بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة لمختلف القطاعات والوقوف على مستويات الأداء وتقديم الخدمات.

