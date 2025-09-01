الإثنين 01 سبتمبر 2025
15 صورة ترصد أعمال تنفيذ مشروعات تحسين نوعية مياه مصرف كتشنر

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، أعمال تنفيذ مشروعات تحسين نوعية مياه مصرف كتشنر، وذلك في إطار التعاون المشترك بين محافظة الدقهلية ووزارة التنمية المحلية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وكلف " المحافظ " اللواء عماد الدكروري، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللجنة المشكلة للإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات، بالمعاينة الميدانية للأعمال المنفذة ضمن مكون المخلفات الصلبة، والتي تشمل مشروع إنشاء محطة وسيطة ثابتة بطاقة تصميمية 300 طن يوميًا، والذي تنفذه الشركة الثلاثية للإعمار والمقاولات، بدعم من وزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لخدمة مراكز نبروه وشربين وطلخا.

مشروعات كتشنر أولوية قومية للحفاظ على صحة المواطنين والبيئة

وخلال متابعته، شدّد " مرزوق " على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لمتابعة مراحل التنفيذ والالتزام الكامل بالبرنامج الزمني المحدد، مؤكدًا أن مشروعات كيتشنر تمثل أولوية كبرى للحكومة، وأنها ستسهم بشكل مباشر في تحسين الوضع البيئي والصحي للمواطنين، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وأكد " المحافظ " أن المحافظة ستتابع عن كثب تقدم العمل في كافة المشروعات، لضمان تحقيق مستهدفات الدولة في تحسين جودة البيئة وخدمة المواطنين على أكمل وجه.

وضمّت اللجنة المشاركة في المتابعة كلًا من: محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، والدكتور إبراهيم شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه، والدكتورة هدير فريد وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، والمهندس رضا جميل عن مديرية الإسكان والمرافق بالدقهلية، والمهندسة وسام حمزة بالإدارة العامة للشئون الهندسية بالمحافظة، وبحضور الأستاذة صفية مصباح سكرتير مركز نبروه، والأستاذة أسماء غازي مدير إدارة المخلفات الصلبة بمركز نبروه.

