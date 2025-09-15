محافظ الدقهلية يطمئن على مستوى جودة الخدمات بالمركز التكنولوجي في أجا

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة داخل المركز التكنولوجي بمدينة أجا، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع طلباتهم وشكواهم، وذلك بحضور المحاسب محمد الدسوقي، رئيس المركز والمدينة.

تفقد محافظ الدقهلية أقسام المركز المختلفة، واطّلع على إجراءات العمل المتبعة، ومعدلات الإنجاز في الملفات التي يتم التعامل معها، وشدد خلال جولته على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط القانونية في كافة الملفات، والإسراع في إنهاء إجراءات التصالح وتسليم النماذج للمواطنين في أقرب وقت، وكذلك سرعة إنهاء تراخيص البناء، والاستجابة الفورية للاستفسارات المتعلقة بالمتغيرات المكانية، والرد على شكاوي المواطنين.

تلبية مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم أهم الأولويات

واستمع المحافظ إلى عدد من المواطنين المتواجدين في المركز التكنولوجي للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة لهم، الذين أبدوا ارتياحهم عن انتظام العمل وسرعة تقديم الخدمات، ورضاهم بمستوى التعامل من قبل العاملين، وأكد لهم المحافظ أن تلبية مطالبهم وتحقيق تطلعاتهم أهم أولوياتنا، وكذلك تقديم أفضل خدمة ممكنة في إطار من الالتزام بالقانون والشفافية.

التيسير على المواطنين بما لا يتعارض مع القواعد القانونية المنظمة

وأكد اللواء طارق مرزوق أن متابعته الميدانية للخدمات تأتي في إطار الحرص على تحسين جودة الأداء وضمان كفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أهمية استمرار العمل الجاد، وتسريع وتيرة الإنجاز، والتيسير على المواطنين بما لا يتعارض مع القواعد القانونية المنظمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.