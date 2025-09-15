الإثنين 15 سبتمبر 2025
محافظات

الليلة، قصر الأنفوشي يشهد حفل افتتاح الدورة الـ 15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي

الاسكندريه
الاسكندريه

يشهد مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية في السادسة من مساء اليوم، حفل افتتاح الدورة الـ15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، والتي تحمل اسم النجم محمد هنيدي، وتقام الفعاليات في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، ويُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

 

مكتبة الإسكندرية تحتفل بتخرج طلاب برنامج "شباب الصفوة الأفارقة"

السيسي يدعو لإنشاء آلية عربية إسلامية لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية

يتضمن برنامج حفل الافتتاح عدد من الفقرات المميزة والتكريمات، ويستهل الحفل فقراته بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم عن الدول المشاركة في الدورة الخامسة عشر، ويلي ذلك فقرة فنية، ويختتم الحفل بتكريم عدد من الشخصيات الفنية البارزة في عالم الفن، وهم المخرج الكبير عصام السيد، الفنان والمخرج محسن منصور - مدير المسرح الحديث، الفنان علي الجندي - مؤسس فرقة الإسكندرية للفنون الشعبية، الفنان يسري حسان - كاتب وناقد مسرحي، الفنانة والكاتبة سامية جمال، الروائي والمؤلف المسرحي الفنان محمد سرور، المخرج ومصمم الديكور الدكتور محمود فؤاد مدير مسرح نهاد صليحة، الفنان الدكتور أحمد مجاهد - أستاذ الدراما والنقد المسرحي والكاتب والمؤلف المسرحي الفنان سامح عثمان.

وأكد الناقد الفني تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان، ان المهرجان يشهد تطور كبير عام بعد عام، منذ نشأته عام 2008 واكتسابه الصفة الدولية منذ الدورة السادسة، ونجح المهرجان في جذب أكثر من عشرين دولة غربية وعربية للمشاركة في دوراته حتي الدورة الحالية، ليسطر المهرجان تاريخًا ونجاحًا غير مسبوق ويصبح أحد أهم المهرجانات المسرحية في مصر والوطن العربي، حيث يشارك في المهرجان هذا العام 17 عرضا مسرحيا، بواقع 4 عروض مصرية، و13 عرضا من خارج مصر من 12 دولة غربية وعربية، ويقدم المهرجان 6 ورش مميزة ومتنوعة يقدمها مجموعة من الفنانين والمدربين أصحاب الخبرة الكبيرة، وتضم لجنة تحكيم المهرجان هذا العام عددا من الشخصيات الفنية والعالمية البارزة في عالم الفن، وهم المخرجة والممثلة الأمريكية "مونيكا هنكن " رئيس لجنة التحكيم، وعضوية كل من المخرج والفنان المصري تامر كرم، الفنان المصري إبراهيم السمان، الممثل والمخرج الفلسطيني، إيهاب زاهدة، المخرج والسينوغراف الكويتي نصار النصار والفنانة المصرية نادت عادل مقرر لجنة التحكيم.

مسرح قصر ثقافة الانفوشي بالاسكندرية النجم محمد هنيدي

