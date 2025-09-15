الإثنين 15 سبتمبر 2025
مكتبة الإسكندرية تحتفل بتخرج طلاب برنامج "شباب الصفوة الأفارقة"

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

 تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي الاحتفالية السنوية الثالثة عشرة لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين في برامج شباب الصفوة الأفارقة، وذلك الساعة الثانية عشرة بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية.

 

إيبارشية البحيرة تنظم مؤتمر الأسرة الثالث وتحتفل برسامة شمامسة جدد

23 سبتمبر، النطق بالحكم في اتهام البلوجر علاء الساحر بالنصب


يفتتح الاحتفالية الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية. وتشهد الاحتفالية تخرج ثلاثمائة طالب إفريقي من الدارسين بجامعات جمهورية مصر العربية المختلفة ويمثلون دول السودان وجنوب السودان وأوغندا ومالاوي وجزر القمر وجيبوتي ومصر، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن الوزارات ورؤساء الجامعات المصرية المختلفة والسفراء والشخصيات العامة.


يذكر أن برامج "شباب الصفوة الأفارقة" الموجهة إلى الطلاب الأفارقة تهدف إلى تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب الأفارقة وزملائهم من المصريين عن طريق عقد لقاءات أسبوعية بمكتبة الإسكندرية وتسخر كافة إمكاناتها لدعم وبناء قدراتهم تأكيدًا على دور مصر الريادي بالقارة الإفريقية ولتبادل المعرفة والخبرات العلمية وترسيخ العلاقات المستقبلية بين هؤلاء الشباب.

 

مكتبه الإسكندرية الدكتور أحمد زايد جمهورية مصر العربية وجزر القمر

