العثور على جثة غريق مجهول الهوية بترعة الإسماعيلية في الشرقية

شهد مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم، العثور على جثة غريق مجهول الهوية أسفل كوبرى المشاة بترعة الإسماعيلية. 

التحقيقات تكشف تفاصيل غرق طالبين بترعة الصالحية الجديدة في الشرقية

 

تحريات لتحديد هوية غريق ترعة الإسماعيلية 

وانتقلت أجهزة الأمن بالشرقية إلى موقع الحادث، حيث بدأت فرق البحث الجنائي في رفع الجثة وفحص المنطقة تمهيدًا للتحريات اللازمة لتحديد هويته وظروف الوفاة.

تشريح الجثة وإجراء تحليل DNA 

وأكدت المصادر الأمنية أن الطب الشرعي تدخل لتشريح الجثة وإجراء تحليل DNA للتأكد من هويتها. 

 

فيما تجمع عدد من الأهالي على حافتي الترعة لمتابعة الحادث، وسط حالة من الاستغراب والقلق.

 

الطب الشرعي..حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

 

الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة

كما أن  الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

