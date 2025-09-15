الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

اليوم، انطلاق الدورة العاشرة لجائزة آدم حنين لفن النحت للشباب

جائزة آدم حنين، فيتو
جائزة آدم حنين، فيتو

أعلنت مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي عن فتح باب التقدم لمسابقة النحت والتي تحمل اسم الفنان آدم حنين في دورتها العاشرة (2025 -2026) من 15 سبتمبر وحتى 30 نوفمبر 2025، وذلك انطلاقًا من دور المؤسسة في تحفيز النحاتين الشباب في مصر والعالم العربي، وإتاحة الفرصة لإلقاء الضوء على تجاربهم الإبداعية. 

وشارك في السنوات التسع الماضية بمسابقة آدم حنين للنحت للشباب ما يقرب من 1300 متسابق، وضمت معارض المسابقة ما يزيد عن 270 مشاركا بأعمالهم وحصد الجوائز ما يزيد عن ٣٠ فائزا، حيث انطلقت الدورة الأولى من الجائزة في 15 سبتمبر 2016 وتم توزيع جوائزها في 31 مارس 2017 في ذكرى ميلاد مؤسس الجائزة الفنان آدم حنين.

شروط الاشتراك بمسابقة آدم حنين

ونصت شروط المسابقة في دورتها العاشرة على: 

  • ألا يزيد عمر المتقدم لنيل الجائزة على 40 عامًا.
  • ألا يكون العمل المقدم قد شارك به المتقدم في أي معرض أو مسابقة أو حصل عنه على أي جائزة.
  • أن يكون العمل أصليا وغير مقتبس.
  • لا يحق للمتسابق التقدم بأكثر من عمل واحد، ويعد العمل واحدًا وإن تعددت أجزاؤه.
  • ألا يزيد حجم العمل عن نصف متر مكعب.
  • وذلك على أن يتم ملء استمارة الاشتراك في المسابقة على الموقع الإليكتروني للمؤسسة عبر هذا الرابط من هنا
  • ويتم رفع مجموعة من الصور الفوتوغرافية الواضحة للعمل بدقة وبجودة عالية ومن عدة زوايا مختلفة، وبيانات العمل ومقاساته، وسيرة ذاتية باللغة العربية وصورة شخصية للفنان مع الاستمارة، وبعد عملية الفرز الأولى التي تقوم بها لجنة التحكيم الكترونيا تقدم الأعمال المقبولة في صيغتها الكاملة لمرحلة الفرز الثاني والعرض مباشرة على لجنة التحكيم.

ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التقديم للمسابقة في 30 نوفمبر، على أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولي من التصفيات 15 ديسمبر، ويتم تقديم الأعمال النهائية من 1 إلى 10 مارس  لتعلن نتيجة المرحلة النهائية 20 مارس.

وتمنح مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي الجوائز التالية: 

الجائزة الأولى: خمسة وسبعون ألف جنيه مصري.

الجائزة الثانية: خمسون ألف جنيه مصري.

الجائزة الثالثة: خمسة وعشرون ألف جنيه مصري.

وتعرض الأعمال التي تخطت المرحلتين الأولى والثانية من التصفيات في معرض يقام بمناسبة الإعلان عن الجوائز بمركز الهناجر للفنون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

آدم حنين للفن التشكيلي آدم حنين في دورتها العاشرة النحاتين الشباب مسابقة آدم حنين مسابقة آدم حنين للنحت

مواد متعلقة

الفنون التشكيلية تفتتح معرض "الريف بطل الحكاية" ضمن مبادرة مصر تتحدث عن نفسها

مهرجان الفضاءات غير التقليدية بأكاديمية الفنون يكشف عن بوستر دورته الرابعة

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

والدة أطفال دلجا ترفع النقاب وتوجه طلبا لقاضي جنايات المنيا

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

من الدوحة، السيسي يوجه رسالة قوية لأمير قطر بشأن العدوان الإسرائيلي

بالأسماء، الحاضرون والغائبون عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة

السيسي: نرفض استهداف إسرائيل للمدنيين وسياسية العقاب الجماعي والتجويع ضد أهالي غزة

أول صورة للأسورة الذهبية المختفية بالمتحف المصري بالتحرير

السيسي لشعب إسرائيل: ما يجرى حاليا يقوض مستقبل السلام ويهدد أمنكم

خدمات

المزيد

الكرتونة تصل لـ 150 جنيها، أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إفشاء السلام، الإفتاء توضح مكانته وصيغه في الإسلام

كيف يستجاب الدعاء بسرعة وفضل الدعوة بظهر الغيب

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض شديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
السيسي: مصر من أوائل الدول التي حذرت من اندلاع الحرب في غزة وتداعياتها الخطيرة الرئيس اللبناني: المستهدف الحقيقي من العدوان الإسرائيلي على الدوحة هو مفهوم الوساطة  السيسي يؤكد رفض مصر التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم السيسي: حسم القضية الفلسطينية مفتاح الاستقرار فى المنطقة السيسي: نواصل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بهويته وحقوقه المشروعة