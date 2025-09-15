اليوم، انطلاق الدورة العاشرة لجائزة آدم حنين لفن النحت للشباب

أعلنت مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي عن فتح باب التقدم لمسابقة النحت والتي تحمل اسم الفنان آدم حنين في دورتها العاشرة (2025 -2026) من 15 سبتمبر وحتى 30 نوفمبر 2025، وذلك انطلاقًا من دور المؤسسة في تحفيز النحاتين الشباب في مصر والعالم العربي، وإتاحة الفرصة لإلقاء الضوء على تجاربهم الإبداعية.

وشارك في السنوات التسع الماضية بمسابقة آدم حنين للنحت للشباب ما يقرب من 1300 متسابق، وضمت معارض المسابقة ما يزيد عن 270 مشاركا بأعمالهم وحصد الجوائز ما يزيد عن ٣٠ فائزا، حيث انطلقت الدورة الأولى من الجائزة في 15 سبتمبر 2016 وتم توزيع جوائزها في 31 مارس 2017 في ذكرى ميلاد مؤسس الجائزة الفنان آدم حنين.

شروط الاشتراك بمسابقة آدم حنين

ونصت شروط المسابقة في دورتها العاشرة على:

ألا يزيد عمر المتقدم لنيل الجائزة على 40 عامًا.

ألا يكون العمل المقدم قد شارك به المتقدم في أي معرض أو مسابقة أو حصل عنه على أي جائزة.

أن يكون العمل أصليا وغير مقتبس.

لا يحق للمتسابق التقدم بأكثر من عمل واحد، ويعد العمل واحدًا وإن تعددت أجزاؤه.

ألا يزيد حجم العمل عن نصف متر مكعب.

وذلك على أن يتم ملء استمارة الاشتراك في المسابقة على الموقع الإليكتروني للمؤسسة عبر هذا الرابط من هنا

ويتم رفع مجموعة من الصور الفوتوغرافية الواضحة للعمل بدقة وبجودة عالية ومن عدة زوايا مختلفة، وبيانات العمل ومقاساته، وسيرة ذاتية باللغة العربية وصورة شخصية للفنان مع الاستمارة، وبعد عملية الفرز الأولى التي تقوم بها لجنة التحكيم الكترونيا تقدم الأعمال المقبولة في صيغتها الكاملة لمرحلة الفرز الثاني والعرض مباشرة على لجنة التحكيم.

ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التقديم للمسابقة في 30 نوفمبر، على أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولي من التصفيات 15 ديسمبر، ويتم تقديم الأعمال النهائية من 1 إلى 10 مارس لتعلن نتيجة المرحلة النهائية 20 مارس.

وتمنح مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي الجوائز التالية:

الجائزة الأولى: خمسة وسبعون ألف جنيه مصري.

الجائزة الثانية: خمسون ألف جنيه مصري.

الجائزة الثالثة: خمسة وعشرون ألف جنيه مصري.

وتعرض الأعمال التي تخطت المرحلتين الأولى والثانية من التصفيات في معرض يقام بمناسبة الإعلان عن الجوائز بمركز الهناجر للفنون.

