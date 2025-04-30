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ثقافة وفنون

الملك أحمد فؤاد الثاني يزور متحف آدم حنين (صور)

زيارة الملك أحمد
زيارة الملك أحمد فؤاد الثاني، فيتو

في زيارة  لعالم آدم حنين وإبداعاته، تفقد الملك أحمد فؤاد الثاني، آخر ملوك مصر اليوم الأربعاء 30 إبريل، متحف آدم حنين بالحرانية والحديقة المتحفية الملحقة به. 

زيارة الملك أحمد فؤاد الثاني 

ورافق الملك في جولته ابنه الأمير محمد على فاروق، وحرص الملك على التقاط الصور بداخل المتحف وأبدى اهتمامه بأعمال آدم حنين المتنوعة، وبخاصة تمثال أم كلثوم من الجبس. 

واعرب عن سعادته بالزيارة وبجمال المتحف وما يضمه من اعمال نحتيه وتصويرية مميزة.  

متحف الفنان آدم حنين 

يذكر أن متحف الفنان آدم حنين بالحرانية يستقبل الزائرين طوال الأسبوع من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا. 

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