افتتاح معرض ملتقى دهب العربي للرسم والتصوير بالهناجر (صور)

شهدت قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، افتتاح معرض "ملتقى دهب العربي الأول للرسم والتصوير"، والذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، في إطار برامج وزارة الثقافة الرامية إلى تعزيز تبادل الخبرات بين الفنانين العرب، وتفعيل المراسم الفنية بالمحافظات الحدودية.

افتتح المعرض اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والدكتور إسلام الهواري القوميسير العام، بحضور الفنان طارق الكومي نقيب الفنانين التشكيليين، والسفيرة الرومانية أوليفيا تودرين، والدكتور حمدي أبو المعاطي نقيب التشكيليين الأسبق.

ملتقى دهب العربي الأول للرسم والتصوير

استهلت الفعاليات بتفقد المعرض الذي ضم 26 عملا فنيًا إبداعيا نتاج الملتقى الذي أقيم بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة نخبة من الفنانين العرب، من بينهم: علا بنت أسعد بن نمر من السعودية، عمار فاروق النحاس من سوريا، شارل صوما الخوري من لبنان، مريم بنت محمد الزدجالية من عمان، كمال الدين خالد محمود أبو حلاوة من الأردن.

ووصال بنت محرز بن سليمان من تونس، مراد عبد اللاوي من الجزائر، كريم فرحان من العراق، إلهام صالح المهدي من ليبيا، نجاة حسن مكي صالح من الإمارات، وريما عبد الرحمن المزين من فلسطين. ومن مصر: د. فخري العزازي، د. أمل أحمد نصر، د. رضا عبد السلام، د. محمد غالب حسان، ود. عماد أبو زيد.

رئيس قصور الثقافة

وقال اللواء خالد اللبان: إن ملتقى دهب العربي الأول للرسم والتصوير يعكس أحد أهداف وزارة الثقافة في مد جسور التواصل بين المبدعين من مختلف الدول العربية، وتعزيز الهوية الثقافية، وتفعيل دور المحافظات الحدودية كمراكز إشعاع ثقافي.

ونقل اللبان تحيات وزير الثقافة للفنانين المشاركين وللحضور، مقدما شكره وتهنئته للقائمين على إعداد وتنفيذ الملتقى والمعرض والقوميسير العام.

وأكد على أن تجربة دهب جاءت لتؤكد أن الفن قادر على الجمع حول قواسم مشتركة، لتعزز الانتماء وتعمق الروابط الإنسانية، وهو ما يعتبر خطوة أساسية نحو استراتيجية أشمل لتبادل الخبرات وتوسيع دائرة المشاركة.

وفي الختام، كرم مساعد وزير الثقافة ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية كلا من قوميسير الملتقى ومدير عام الفنون التشكيلية والفنانين المشاركين، بتسليمهم درع الهيئة وشهادات تقدير.

