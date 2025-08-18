قصور الثقافة تنظم معرضا فنيا بمركز الهناجر احتفالا بوفاء النيل

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، معرضا فنيا في إطار مبادرة "النيل عنده كتير... لعزة الهوية المصرية"، وذلك في السابعة مساء بعد غد الأربعاء بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، بدار الأوبرا المصرية، ويستمر حتى 25 أغسطس الحالي.

وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد وفاء النيل، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

معرض مبادرة النيل عنده كتير

يقام المعرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتنطلق فعالياته، بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين، وهم: د. إسلام الهواري، د. بدوي مبروك، أيمن قدري، ياسين حراز، محمد عمران، محمد ثابت بداري، محسن أبو العزم، أحمد بركات، نورهان يحيى، أسامة القاضي، المأمون السيد، أحمد عيد، محمود سنوسي، أحمد مجدي، منى أحمد، جابر عيد، وليد طارق، رانيا الكومي، محمود يوسف، سهى حسن، فارس أحمد، ميرفت الشاذلي، ولاء أبو العينين، وصابر طه.

و يتضمن المعرض باقة من الأعمال الفنية التي توثق جماليات نهر النيل وتفاصيل المناظر الطبيعية المرتبطة به، إلى جانب أعمال أخرى تجسد الحياة اليومية في مصر القديمة من خلال الزخارف النباتية والمعمارية، نتاج "ملتقى مراسم بني حسن للرسم والتصوير" الذي أقيم بمحافظة المنيا في نوفمبر الماضي.

كما يصاحب المعرض ورشة للرسم على الفخار بتقنية التمبرا يشارك بها الفنانون: سمت سامي، مصبح كامل، هبة صالح، وتستعيد هذه الورشة أحد الأساليب التي برع فيها الفنان المصري القديم في زخرفة جدران المعابد والرسم على بلاطات الفخار باستخدام الصبغات الملونة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.