تعيينات جديدة لرؤساء عدد من الأقسام بكلية الطب جامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، عدة قرارات بتجديد تعيين الدكتور أيمن عبد الفتاح محمد حسان رئيسًا لمجلس قسم جراحة الأوعية الدموية، اعتبارًا من 30 أغسطس 2025 ولمدة ثلاث سنوات.

وتجديد تعيين الدكتور عصام الدين فخري حامد سليمان عبيد رئيسًا لمجلس قسم طب الطوارئ اعتبارًا من 17 سبتمبر 2025 ولمدة عام.

وتجديد تعيين الدكتور إيهاب شهاد هابيل بشاي رئيسًا لمجلس قسم جودة الرعاية الصحية اعتبارًا من 17 سبتمبر 2025 ولمدة عام.

كما أصدر قرارًا بتجديد تعيين الدكتورة سلاف محمد السيد عبد المتجلي رئيسًا لمجلس قسم الوراثة الطبية اعتبارًا من 17 سبتمبر 2025 ولمدة عام.

وتجديد تعيين الدكتور ياسر أحمد زيتون رئيسًا لمجلس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية اعتبارًا من 17 سبتمبر 2025 وحتى 15 أبريل 2026، تاريخ بلوغه السن القانوني.

تعيينات جديدة لرؤساء مجالس أقسام كلية الطب جامعة عين شمس

كما أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، عددًا من القرارات بتعيين الدكتور طارق محمد لطفي إبراهيم سالم رئيسًا لمجلس قسم جراحة المخ والأعصاب اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025، وحتى 4 أكتوبر 2026، وهو تاريخ بلوغه السن القانونية.

وتعيين الدكتور طارق حسن عبد العزيز إبراهيم رئيسًا لمجلس قسم جراحة العظام اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025، وحتى 24 أكتوبر 2026، وهو تاريخ بلوغه السن القانونية.

و تعيين الدكتور أشرف كمال محمد عبد الله رئيسًا لمجلس قسم الجراحة العامة اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025، وحتى 10 مايو 2026، وهو تاريخ بلوغه السن القانونية.

وتعيين الدكتورة أنسام علي محمود سيف رئيسًا لمجلس قسم التعليم الطبي اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025، ولمدة عام واحد.

وتعيين الدكتور محمود لطفي أحمد صقر رئيسًا لمجلس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025، وحتى 9 مارس 2026، وهو تاريخ بلوغه السن القانونية.

و تعيين الدكتورة منال بسيوني أحمد جاد الرب رئيسًا لمجلس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025، ولمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر قرارًا بتعيين الدكتورة ناجية علي فهمي يس أحمد رئيسًا لمجلس قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025، وحتى 8 يناير 2026، وهو تاريخ بلوغها السن القانونية.

وتعيين الدكتور إيهاب خيري أمام أحمد الخشاب رئيسًا لمجلس قسم طب الأطفال بكلية الطب اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025، وحتى 3 نوفمبر 2025، وهو تاريخ بلوغه السن القانونية.

وتعيين الدكتورة منال محمد المهدي محمد أحمد رئيسًا لمجلس قسم الباثولوجيا بكلية الطب اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025، ولمدة ثلاث سنوات.

وتعيين الدكتورة منى أحمد أحمد محمد أغا رئيسًا لمجلس قسم الفسيولوجيا بكلية الطب اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025، ولمدة ثلاث سنوات.

وتعيين الدكتور هشام حمدي رضوان علي رئيسًا لمجلس قسم طب الأسرة بكلية الطب اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025، ولمدة عام واحد.

وتعيين الدكتورة ليلى عبد اللطيف عبد النبي خليف رئيسًا لمجلس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعية بكلية الطب اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025، وحتى 17 أكتوبر 2026، وهو تاريخ بلوغها السن القانونية.

وتعيين الدكتورة نهال محمد ذو الفقار عباس رئيسًا لمجلس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025، وحتى 20 ديسمبر 2026، وهو تاريخ بلوغها السن القانونية.

وتعيين الدكتور كرم محمد بيومي منصور رئيسًا لمجلس قسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025، وحتى 24 مايو 2026، وهو تاريخ بلوغه السن القانونية.

