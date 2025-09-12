برنامج تدريبي لطبيبين أفريقيين على تقنيات الأشعة التداخلية بمستشفيات جامعة عين شمس

نظمت وحدة الأشعة التداخلية بمستشفيات جامعة عين شمس برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لتأهيل طبيبين من كينيا وغانا على تقنية أخذ عينات الرئة الموجهة بالأشعة المقطعية (CT-guided lung biopsy)، وذلك خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 2 سبتمبر 2025.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وفي إطار حرص الجامعة المستمر على تطوير التعليم الطبي وتعزيز التعاون الإقليمي والقاري.

و أعرب الطبيبان عن سعادتهما واعتزازهما بالمستوى العلمي والتطبيقي الذي شهده التدريب، مؤكدين أن ما تلقوه من خبرات سيشكل إضافة نوعية لممارساتهم الطبية في بلديهما.

أقيم البرنامج تحت إشراف الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة أماني رشاد رئيس قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية والتصوير الجزيئي، والأستاذ الدكتور محمد شاكر رئيس وحدة الأشعة التداخلية، والدكتورة آية عماد مديرة التدريب الطبي.

وتضمن البرنامج محاضرات نظرية وتدريبًا عمليًا على مجموعة واسعة من الحالات المتنوعة، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.

ويأتي هذا النشاط في إطار الدور المتنامي لجامعة عين شمس كمنارة علمية ومركز إقليمي متميز في التدريب الطبي ونقل الخبرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.