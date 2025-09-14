مكتب التنسيق: اليوم آخر فرصة لقبول أوراق الحاصلين على الشهادات المعادلة

الأحد 14 سبتمبر 2025
أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أن اليوم الأحد الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ هو آخر فرصة لتلقي أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والاجنبية)، على أن يتم غلق موقع التنسيق الإلكتروني في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأكد المكتب ضرورة التزام الطلاب بسرعة استكمال أوراقهم وتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني قبل انتهاء المدة المحددة.

تسجيل بيانات ورغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

ويدخل الطالب على  موقع التنسيق لتسجيل بياناته الأساسية ونوع الشهادة ورقم الموبايل الخاص به.

ويتم إرسال رسالة بها رقم الدخول والرقم السري على رقم التليفون الذي سجله الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني.

ويجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري، حيث يمثل هذان الرقمان ضمانا لسرية البيانات الخاصة به، ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.

ويستخدم رقم الدخول والرقم السري لتسجيل بياناته ودرجاته ورغباته، وأيضا في التعرف على نتيجة الترشيح.

وبمجرد قيام الطالب بتسجيل رغباته وطباعة استمارة الرغبات مع إيصال التسجيل، يُعد بذلك قد استوفى الحصول على الخدمة المدفوعة.

وجب على الطالب طباعة استمارة رغباته والبيانات الأساسية وبيان المواد والدرجات التي درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي قام بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.

ويمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته في أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علما بأنه يتم ترشيح الطالب وفقا لآخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

وبعد الانتهاء من عملية تسجيل البيانات الأساسية والحصول على رقم الدخول والرقم السري يقوم الطالب بالدخول على الموقع لمراجعة درجات الشهادة الواردة من الجهة المانحة أو القيام بتسجيلها، ومن ثم احتساب المجموع الاعتباري للطالب.

ويدخل الطالب على رابط سداد إلكتروني من خلال موقع التنسيق الإلكتروني يمكنه من دفع ثمن أوراق تنسيق الشهادات المعادلة سواء باستخدام كروت الدفع / منافذ التحصيل، ولن يسمح للطالب بتسجيل رغباته إلا بعد إتمام عملية السداد بنجاح.

وعلى الطالب تحري الدقة عند قيامه بتسجيل البيانات الأساسية الخاصة به، حيث ستتم عملية الدفع الإلكتروني وفقًا لما قام الطالب بتسجيله من بيانات ولن يكون متاح له التعديل في هذه البيانات في حالة الخطأ، ولذا عليه مراجعة البيانات الأساسية الخاصة به جيدًا قبل إتمام عملية تسجيل هذه البيانات.

وبعد تسجيل الطالب البيانات الأساسية ودرجات المواد وطباعة استمارة الرغبات وإيصال التسجيل من على موقع التنسيق الإلكتروني عليه التوجه مباشرة إلى مكتب التنسيق الرئيسي أو أحد فرعيه لتسليم أصول أوراقه وشهادات، إذ لن يعتد بتسجيل الطالب على موقع التنسيق ما لم يتقدم بأصول أوراقه وتسليمها إلى المكتب، وفي هذه الحالة يستبعد من قوائم الترشيح ولا يكون له حق القبول إلا في حدود الأماكن المتبقية فقط.

الجريدة الرسمية
