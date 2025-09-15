نتيجة تنسيق طلاب الشهادات الفنية 2025، لينك رسمي

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، نتائج تسجيل تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3- 5" سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية) لعام 2025، بالمرحلة الخاصة بهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وقد بلغ عدد طلاب الشهادات الفنية الذين تقدموا في هذه المرحلة (283,508) طالب وطالبة، وبلغ عدد الذين تم ترشيحهم من خلال هذه المرحلة (276,071) طالب وطالبة، وذلك بعد أن تم فتح باب التقديم لهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 4/9/2025، وحتى يوم السبت الموافق 13/9/2025.

وقد استنفذ (7,437) طالب وطالبة رغباتهم، وذلك لتضمينهم كليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، ويمكن لهؤلاء الطلاب إعادة تسجيل رغباتهم مرة أخرى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني مع فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب التعليم الفني.

