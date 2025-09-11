الخميس 11 سبتمبر 2025
اقتصاد

رئيس جامعة عين شمس: نسعى لتطوير القدرات البحثية

المعرض الأوروبي الدولي
المعرض الأوروبي الدولي للتعليم العالي

شارك الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس في النسخة الخامسة والثلاثين للمعرض الأوروبي الدولي للتعليم العالي (EAIE 2025) بالسويد، كما رافقه شيرويت الأحمدي المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، وذلك ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي تستضيفه مدينة جوتنبرج بالسويد خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري، بمشاركة الآلاف من قيادات التعليم العالي، وقيادات من 900 جامعة، و1000 مركز بحثي، ومؤسسة تعليمية، وجامعة للعلوم التطبيقية من مختلف دول العالم.

وأكَّد أن مشاركة الجامعة تأتي حرصًا من الجامعة علي تنفيذ إستراتيجية الدولة المصرية الهادفة الي تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وربطها بالمعايير الدولية، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، التي تركِّز على تعزيز جودة التعليم، في ظل ودعم توجه الدولة نحو تعزيز صدارة التعليم المصري  إقليميًّا ودوليًّا.

وأكد رئيس جامعة عين شمس علي حرص إدارة الجامعة علي  توسيع آفاق التعاون مع كبريات الجامعات والمؤسسات العالمية ذائعة الصيت بهدف تبادل المعرفة والخبرات، مؤكدًا أن جامعة عين شمس تُولي اهتمامًا كبيرًا للشراكة مع مختلف الجامعات العالمية ذات السمعة القوية، وهو ما يتحقق الآن بجامعة عين شمس الأهلية، حيث تم توقيع شراكات مع جامعة إكستر، جامعة إسكس، وجامعة إيست لندن في المملكة المتحدة، مضيفا أنه قد بدأ العمل فعليًا على هذه الشراكات في يوليو 2025 وسيتم توسيعها مستقبلًا، مع بدء الدراسة في الجامعة الأهلية في العام الدراسي القادم. 

كما أشار محمد ضياء زين العابدين أن جامعة عين شمس تسعى بشكل حثيث علي تطوير قدراتها البحثية من خلال الشراكة مع الجامعات العالمية ذات التخصصات القوية.

