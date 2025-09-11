شيري عادل تعاني من فقدان ذاكرة مؤقت في برومو حكاية ديجافو (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، البرومو الرسمي لسادس الحكايات بعنوان “ديجافو”، حيث كشف البرومو ملامح درامية مشوقة تعيشها بطلة الحكاية شيري عادل.

وتظهر شيري وهي تتعرض لحادث سير برفقة زوجها الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد الرافعي، لتفقد بعدها ذاكرتها بشكل مؤقت، ما يضعها في حالة صادمة خاصة مع ابنتها التي تشعر أن والدتها لن تتذكرها مجددًا، إلا أن البرومو يوحي بوجود أسرار غامضة وأحداث خفية ستكشفها الحلقات وأن الأمور في الحك ليست كما تبدو فقط في الظاهر.

مواعيد عرض حكاية ديجافو الحلقة الأولى

بعد النجاح الذي حققته الحكايات السابقة من مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” وتفاعل الجمهور مع أحداثه المشوقة، يستعد العمل لعرض سادس حكاياته بعنوان “ديجافو”، حيث تنطلق أولى حلقات الحكاية يوم السبت المقبل عبر قنوات DMC ومنصتي “شاهد” و“Watch It”.

تبدأ قناة DMC عرض حكاية ديجافو الحلقة الأولى يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتُعاد الحلقة الأولى في الثانية صباحا، ثم في التاسعة صباح يوم الأحد، كما تُعرض عبر قناة DMC DRAMA في الحادية عشرة مساءً، مع إعادة أولى في الثامنة صباحًا، وإعادة ثانية في الخامسة مساء الأحد.

وإلى جانب العرض التلفزيوني، تتاح الحلقات أيضًا عبر منصتي “شاهد” و“Watch It” يوم السبت الساعة 7 مساء.

طرح البوستر الرسمي لحكاية “ديجافو”

وتصدرت الفنانة شيري عادل وأبطال “ديجافو” البوستر الرسمي للحكاية والذي تم طرحه من قبل الشركة المنتجة.

الانتهاء من تصوير ديجافو

وكان فريق عمل حكاية ديجافو قد انتهى مؤخرا من التصوير، وحرص فريق العمل على الاحتفال بانتهاء التصوير وحرصوا كذلك على التقاط الصور التذكارية.

أبطال حكاية ديجافو

وحكاية ديجافو من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر، ويشارك في البطولة شيري عادل وأحمد الرافعي عمرو وهبة، هند عبد الحليم، وصالح عبد النبى.

قصة حكاية ديجافو

تتناول حكاية "ديجافو" من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" قصة قريبة من الواقع، والتي تسلط الضوء على العلاقات الزوجية والتعقيدات النفسية والاجتماعية الناتجة عن روتين الزواج.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والتشويق، والذي يستقر عند نتيجة واحدة وهي أن الحقيقة غالبًا ما تكون مغايرة لما يحدث في العلن وأمام الناس، وأنه دومًا ما يراه الناس ليس كما يبدو في واقعه.

