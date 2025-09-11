الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شيري عادل تعاني من فقدان ذاكرة مؤقت في برومو حكاية ديجافو (فيديو)

حكاية ديجافو، فيتو
حكاية ديجافو، فيتو

 طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، البرومو الرسمي لسادس الحكايات بعنوان “ديجافو”، حيث كشف البرومو ملامح درامية مشوقة تعيشها بطلة الحكاية شيري عادل.

وتظهر شيري وهي تتعرض لحادث سير برفقة زوجها الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد الرافعي، لتفقد بعدها ذاكرتها بشكل مؤقت، ما يضعها في حالة صادمة خاصة مع ابنتها التي تشعر أن والدتها لن تتذكرها مجددًا، إلا أن البرومو يوحي بوجود أسرار غامضة وأحداث خفية ستكشفها الحلقات وأن الأمور في الحك ليست كما تبدو فقط في الظاهر.

مواعيد عرض حكاية ديجافو الحلقة الأولى

بعد النجاح الذي حققته الحكايات السابقة من مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” وتفاعل الجمهور مع أحداثه المشوقة، يستعد العمل لعرض سادس حكاياته بعنوان “ديجافو”، حيث تنطلق أولى حلقات الحكاية يوم السبت المقبل عبر قنوات DMC ومنصتي “شاهد” و“Watch It”.

تبدأ قناة DMC عرض حكاية ديجافو الحلقة الأولى يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.  

وتُعاد الحلقة الأولى في الثانية صباحا، ثم في التاسعة صباح يوم الأحد، كما تُعرض عبر قناة DMC DRAMA في الحادية عشرة مساءً، مع إعادة أولى في الثامنة صباحًا، وإعادة ثانية في الخامسة مساء الأحد.  

وإلى جانب العرض التلفزيوني، تتاح الحلقات أيضًا عبر منصتي “شاهد” و“Watch It” يوم السبت الساعة 7 مساء.

طرح البوستر الرسمي لحكاية “ديجافو”

وتصدرت الفنانة شيري عادل وأبطال “ديجافو” البوستر الرسمي للحكاية والذي تم طرحه من قبل الشركة المنتجة.

الانتهاء من تصوير ديجافو

وكان فريق عمل حكاية ديجافو قد انتهى مؤخرا من التصوير، وحرص فريق العمل على الاحتفال بانتهاء التصوير وحرصوا كذلك على التقاط الصور التذكارية.

أبطال حكاية ديجافو

 وحكاية ديجافو من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر، ويشارك في البطولة شيري عادل وأحمد الرافعي عمرو وهبة، هند عبد الحليم، وصالح عبد النبى.

قصة حكاية ديجافو 

 تتناول حكاية "ديجافو" من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" قصة قريبة من الواقع، والتي تسلط الضوء على العلاقات الزوجية والتعقيدات النفسية والاجتماعية الناتجة عن روتين الزواج.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والتشويق، والذي يستقر عند نتيجة واحدة وهي أن الحقيقة غالبًا ما تكون مغايرة لما يحدث في العلن وأمام الناس، وأنه دومًا ما يراه الناس ليس كما يبدو في واقعه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

“ما تراه ليس كما يبدو” الفنانة شيري عادل هند عبد الحليم حكاية ديجافو الحلقة الأولى حكاية ديجافو شيري عادل مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

مواد متعلقة

حكاية الوكيل الحلقة 4، يحيى يلاحق الوكيل وجابر في ورطة

مريم عامر منيب تنعى خطيبها عمرو ستين بكلمات مؤثرة وتعلن عن موعد الجنازة

بعد تألقها في حكاية الوكيل، بسنت النبراوي: لم أتعاطف مع "زوزة" وتلقيت ردود فعل قوية على دوري

انطلاق الشعار الجديد للفضائية المصرية

الأكثر قراءة

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

مصرع عامل وإصابة آخر بعد سقوطهما من أعلى سقالة في الإسكندرية

لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads