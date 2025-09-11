طرح البوستر الرسمي لمسلسل ابن النادي

طرحت منصة شاهد البوستر الرسمي لمسلسل “ابن النادي”، والذي ظهر فيه أبطال العمل مجتمعين وهم يرتدون ملابس رياضية، في إشارة واضحة لطبيعة الأحداث التي تدور في أجواء مرتبطة بالرياضة.

مسلسل ابن النادي

وكانت قد علمت “فيتو” من مصادرها الخاصة معلومات عن تفاصيل مسلسل أحمد فهمي الجديد “ابن النادي”، العمل المفترض طرحه قريبا.

مسلسل ابن النادي

وبحسب المصادر فإن أحمد فهمي سيكون لاعبا بفريق نادي "الشعلة"، خاض مباراة قوية ضد ناديي بيراميدز والأهلي ضمن أحداث جرت داخل أحد الاستادات الكبرى.

ونادي "الشعلة"، الذي يلعب له أحمد فهمي، هو المرشح للفوز بلقب الدوري في نهاية تلك الأحداث.

مسلسل "حدث بالفعل"

ويُعد "ابن النادي" أحدث ظهور للفنانة سينتيا خليفة في الدراما المصرية، بعد مشاركتها في بطولة مسلسل "حدث بالفعل" للنجم ماجد المصري منذ سنتين، ومن قبلها مشاركتها في مسلسل "دايمًا عامر" للنجم مصطفى شعبان.

يشهد المسلسل عودة أحمد فهمي للدراما من جديد بعد غياب عامين، حيث قدم عام 2023 مسلسل “سفاح الجيزة”، الذي حقق نجاحا كبيرًا حينها.

قصة مسلسل ابن النادي

ونوهت منصة شاهد الرقمية عن العمل، وتدور قصته حول شاب ثلاثيني يدعى عمر الششتاوي، ينتمي لأسرة ثرية ومن أصول عريقة، لكن تتعرقل حياته وتنقلب رأسا على عقب، حتى يصل به الأمر إلى أن يجد نفسه وسط عالم الكرة بكل ما يخفيه من واقـع وتحديات، ويندرج العمل تحت تصنيف الكوميديا والدراما.

