بعد نتائجها المذهلة على الفئران، طريقة جديدة للقضاء على الشيب نهائيا

توصل فريق من العلماء في جامعة ناجويا في اليابان إلى طريقة جديدة قد تمنع ظهور الشيب، ما قد يغني الكثيرين عن استخدام صبغات الشعر.

سبب ظهور الشيب

يعد الشيب جزءًا طبيعيًّا من عملية الشيخوخة، حيث تحتوي بصيلات الشعر على خلايا صبغية تنتج الميلانين، المسؤول عن لون الشعر. ومع التقدم في العمر، تبدأ هذه الخلايا في التلاشي، ما يؤدي إلى نمو خصلات شعر رمادية أو بيضاء.

وعادة ما يبدأ ظهور الشيب لدى الأشخاص البيض في منتصف الثلاثينيات، بينما يظهر عند الآسيويين في أواخر الثلاثينيات، وعند أصحاب البشرة الداكنة في منتصف الأربعينيات. وبحلول سن الخمسين، يعاني نصف الأشخاص تقريبا من نسبة كبيرة من الشعر الرمادي.

تجربة على الفئران

وبهذا الصدد، أجرى العلماء تجربة على الفئران، حيث تم إعطاؤها 3 مضادات أكسدة مختلفة: "لوتولين" و"هسبريتين" و"ديوسميتين"، سواء موضعيا أو عن طريق الفم.

وكانت النتائج "مذهلة" وفقا للعلماء، إذ حافظت الفئران التي تلقت "لوتولين" (الموجود في خضروات شائعة مثل الكرفس والبروكلي والجزر والبصل والفلفل) على لون فرائها الأسود، بينما تحول فراء الفئران الأخرى إلى اللون الرمادي، بغض النظر عن طريقة إعطاء مضاد الاكسدة.

نتيجة مفاجئة

وقال البروفيسور ماساشي كاتو، المعد الرئيسي للدراسة: "كانت هذه النتيجة مفاجئة، إذ تشير إلى أن اللوتولين قد يمتلك تأثيرا طبيا فريدا يمنع الشيب".

وأظهرت الدراسة أن تأثير "لوتولين" لا يرتبط بدورة نمو الشعر، بل يتركز على إعادة التصبغ، ما يجعله مرشحا واعدا لعلاج الشيب المرتبط بالعمر.

اختبار لوتولين

وأوضح كاتو: ""لوتولين" لم يؤثر بشكل كبير على دورة نمو الشعر، ما يشير إلى أن تأثيره الأساسي يكمن في استعادة التصبغ، وليس في تحفيز نمو الشعر أو منعه من التساقط".

وحتى الآن، اقتصر اختبار "لوتولين" على الفئران، لكن العلماء يعتقدون أن عملية الشيب لدى البشر مشابهة لتلك لدى الفئران، ما يعزز احتمالية تطوير علاج فعال ضد الشيب في المستقبل القريب.

وإذا لم يكن تناول الخضروات خيارا مفضلا، فلا داعي للقلق، إذ يتوفر "لوتولين" أيضا في صورة مكملات يمكن استخدامها موضعيا أو عن طريق الفم.

علاوة على ذلك، يعتقد العلماء أن "لوتولين" قد يساعد أيضا في منع الصلع المرتبط بالشيخوخة.

وإذا أثبتت الدراسات المستقبلية فعالية "لوتولين" لدى البشر، فقد يصبح هذا المضاد الطبيعي مفتاحا جديدا لمكافحة الشيب وإبطاء بعض علامات الشيخوخة.

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