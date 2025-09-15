الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
ads

 أعلن  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن حاجة الأزهر الشريف للتعاقد مع 964 في وظيفة معلم مساعد حاسب آلي للمراحل التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي)، وفقا للمحافظات المذكورة على صفحة بوابة الوظائف الحكومية.
 

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف

 وعن الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف، فإنها تشمل ما يلي: 

* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أوالخدمة العامة للإناث

* إيصال الإيداع البنكي

*الدبلوم التربوي

* بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

 

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من 1 إلى 14 أكتوبر 2025.

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة من  هنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المركزي للتنظيم والادارة موقع بوابة الوظائف الحكومية وظائف معلم مساعد وظيفة معلم مساعد وظائف معلم الأوراق المطلوبة

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر

رئيس التنظيم والإدارة يلتقي خريجي برنامج "إسليسكا" لإعداد القيادات المستقبلية

الأكثر قراءة

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

بالأسماء، الحاضرون والغائبون عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة

والدة أطفال دلجا ترفع النقاب وتوجه طلبا لقاضي جنايات المنيا

محمد فضل يوجه رسالة نارية تعليقا على أزمة الأهلي

السيسي يصل الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية

ولي العهد السعودي يتوجه إلى قطر للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة

شروط ومؤهلات التقدم لوظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر

كلمة مصر في قمة الدوحة، السيسي يستعرض رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-9-2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض شديد

بالأحاديث، مزايا حافظ القرآن الكريم في الدنيا

من قصص القرآن الكريم، هروب موسى من مصر بعد قتل المصري

المزيد
الجريدة الرسمية
ads