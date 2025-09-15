الإثنين 15 سبتمبر 2025
أخبار مصر

السيسي لـ أمير قطر: مستعدون لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لصون سيادة دولتكم والحفاظ على سلامة أراضيها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
 جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي إدانة مصر واستنكارها للانتهاك السافر للسيادة القطرية، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع قطر واستعدادها التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لصون سيادتها والحفاظ على سلامة أراضيها.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك عقب وصول الرئيس  إلى الدوحة للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في العاصمة القطرية. 

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن خالص تعازيه للأمير وللشعب القطري في ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي تأكيدًا على تضامن مصر الكامل مع دولة قطر الشقيقة، حكومةً وشعبًا، وتجسيدًا لموقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مواجهة هذا العدوان، الذي يُعد انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

