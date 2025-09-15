الإثنين 15 سبتمبر 2025
محافظات

وصول سفينة إماراتية إلى العريش تحمل مواد غذائية وسيارات إسعاف وخيام لغزة (فيديو وصور)

 استقبل ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء، الإثنين، سفينة المساعدات الإماراتية التاسعة "حمدان"، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الخاصة بتوصيل المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى غزة.

وأبحرت السفينة من ميناء خليفة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تمهيدًا لإدخال شحنتها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بالتنسيق مع السلطات المصرية.

 وتحمل السفينة 7000 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة، في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه الإمارات إلى الفلسطينيين.

 وتتضمن المساعدات 5000 طن عبارة عن طرود غذائية للأسر الفلسطينية، و1900 طن مواد غذائية لدعم المطابخ الشعبية، و100 طن خيام طبية لتعزيز قدرات القطاع الصحي، فضلًا عن 5 سيارات إسعاف مجهزة بالكامل.

وكان في استقبال السفينة سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، ونائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، ورئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الدكتور حمدان مسلم المزروعي.

وتواصل مصر استقبال المساعدات من كافة الدول المشاركة في دعم الشعب الفلسطيني وإمداده بالمواد الغذائية والخيام والمستلزمات الطبية، وخصصت مصر مطار العريش الدولي لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية تمهيدًا لإدخالها قطاع غزة وتوزيعها على الفلسطينيين.

