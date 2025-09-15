الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الحكومة تكشف حقيقة الإعلان عن فرص عمل بمهنة "مُدرب جيم" في الإمارات برسوم باهظة

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

تابعت وزارة العمل ما يتم تداوله خلال هذه الأيام، على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، عن فرص عمل في إحدى الشركات بدولة الإمارات العربية المتحدة، على مهنة "مدرب جيم"، وذلك مقابل رسوم باهظة. 

وعلى الفور كَلف وزير العمل محمد جبران، مكتب التمثيل العمالي في أبو ظبي برئاسة المستشار منال عثمان، بالتواصل مع هذه الشركة التي أكدت عدم صحة ما يتم تداوله، وأن كافة هذه الإعلانات وهمية بهدف النَصب على الشباب.

وأهاب الوزير جبران بالشباب المصري عدم الانصياع إلى هذه النوعية من الإعلانات الوهمية عن فرص عمل، والإبلاغ عنها فورًا، مع العلم بأن كافة فرص العمل التي توفرها الوزارة في الداخل والخارج مجانية، وبلا وسطاء، وأنه على الشباب التحقق من إعلانات فرص العمل من الوزارة أو مديريات العمل المنتشرة في كافة المحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإمارات العربية المتحدة دولة الإمارات العربية المتحدة دولة الإمارات العربية وزير العمل محمد جبران مكتب التمثيل العمالي في أبو ظبي مكتب التمثيل العمالي فرص العمل

مواد متعلقة

وكيل وزارة العمل بالشرقية يتفقد أقسام التفتيش والتشغيل والسلامة في الزقازيق

وزارة العمل: البدء في تنفيذ حملة "سلامتك تهمنا" وتقديم الحماية والدعم لعمال الدليفري

الأكثر قراءة

الأهلي يصارع الزمن لحسم المفاوضات مع السويسري فيشر

ظهرت الآن، نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق رياض الأطفال بالقاهرة

كلمة مصر في قمة الدوحة، السيسي يستعرض رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط

يخفي خطط حرب غزة عن الجيش، رئيس الأركان الإسرائيلي يهاجم نتنياهو في جلسة بالكنيست

المتهمة بقتل أطفال دلجا لـ المحكمة: عملت كده علشان ضرتي كانت عايزة جوزي يطلقني

السيسي يبحث تعزيز التعاون والتنسيق مع قادة قمة الدوحة

أبرز الحاضرين والغائبين في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

تفسير رؤية الخروف في المنام وعلاقتها بالنجاح والتفوق في العمل

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-9-2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أسعار الكتب المدرسية للمدارس التجريبية للعام الدراسي 2025-2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، مزايا حافظ القرآن الكريم في الدنيا

من قصص القرآن الكريم، هروب موسى من مصر بعد قتل المصري

تفسير رؤية الخروف في المنام وعلاقتها بالنجاح والتفوق في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads