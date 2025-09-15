الحكومة تكشف حقيقة الإعلان عن فرص عمل بمهنة "مُدرب جيم" في الإمارات برسوم باهظة

تابعت وزارة العمل ما يتم تداوله خلال هذه الأيام، على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، عن فرص عمل في إحدى الشركات بدولة الإمارات العربية المتحدة، على مهنة "مدرب جيم"، وذلك مقابل رسوم باهظة.

وعلى الفور كَلف وزير العمل محمد جبران، مكتب التمثيل العمالي في أبو ظبي برئاسة المستشار منال عثمان، بالتواصل مع هذه الشركة التي أكدت عدم صحة ما يتم تداوله، وأن كافة هذه الإعلانات وهمية بهدف النَصب على الشباب.

وأهاب الوزير جبران بالشباب المصري عدم الانصياع إلى هذه النوعية من الإعلانات الوهمية عن فرص عمل، والإبلاغ عنها فورًا، مع العلم بأن كافة فرص العمل التي توفرها الوزارة في الداخل والخارج مجانية، وبلا وسطاء، وأنه على الشباب التحقق من إعلانات فرص العمل من الوزارة أو مديريات العمل المنتشرة في كافة المحافظات.

