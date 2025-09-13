السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

برواتب تصل لـ 7 آلاف درهم، توفير فرص عمل جديدة بالإمارات

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
ads

أعلنت وزارة العمل اليوم السبت عن توفير 50 فرصة عمل على مهنة التمريض، داخل الامارات، تنفيذًا لاحتياجات مجموعة مستشفيات وعيادات ASTER الطبية، بدولة الإمارات، التي أعلنت عن رغبتها في استقدام هذه الفرص الجديدة.

الشروط ومزايا فرص العمل المطلوبة 

وقالت الوزارة إنه مطلوب وبشكل عاجل 50 ممرضا، وممرضة للعمل بوظيفة ممرض مرخص، ويشترط الحصول على بكالوريوس تمريض، وأن يتراوح السن ما بين 25 إلى 35 سنة، وأن الراتب يتراوح بين 4000 إلى 7000 درهم بحسب الخبرة والتخصص "حرجة-غير حرجة"، مع إتاحة توفير الإقامة بسكن المستشفى، وخصم من 10 -15 % من الراتب، مع العلم أن كافة مصاريف الاستقدام، وتذاكر السفر، تتحملها المستشفى، مع إمكانية التقدم علي الوظيفة للممرضين غير الحاصلين علي ترخيص مزاولة مهنة التمريض داخل دولة الامارات وبمجرد  التوظيف تقوم إدارة المستشفى بتقديم الدعم والرعاية للحصول على الترخيص الطبي الخاص بهم.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات  وزير العمل محمد جبران بفتح أسواق عمل جديدة أمام الشباب المصري في الخارج، وأن هناك تنسيقا مستمرا بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج في هذا الشأن.

وأوضحت أن هذه الفرص الجديدة بالإمارات وفرها مكتب التمثيل العمالي هناك برئاسة المستشار منال عبدالعزيز عثمان.

مواعيد التقديم 

وقالت إنه يمكن تقديم كافة البيانات من اليوم السبت الموافق 13 -9-2025 ولمدة 5 أيام، وعلى من يرغب في التقدم لتلك الوظائف إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي هنا 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكاتب التمثيل العمالي بالخارج مكاتب التمثيل العمالي مكتب التمثيل العمالي وزير العمل محمد جبران وزير العمل

مواد متعلقة

وكيل وزارة العمل بالشرقية يتفقد أقسام التفتيش والتشغيل والسلامة في الزقازيق

وكيل وزارة العمل بالشرقية يستقبل عددا من ذوي الهمم للاستماع لمطالبهم

الأكثر قراءة

تدفقات كبيرة لمياه النيل الأزرق، السودان يفتح السدود وخبراء يكشفون تأثيرها على مصر

ميدو في رسالة مؤثرة للجماهير: "ماتخلوش الكورة تخسرنا إنسانيتنا، واحترموا خصوصية الخطيب"

إيران توجه طلبا عاجلا إلى القمة العربية الإسلامية بالدوحة

بالأسماء، ضبط 8 أشخاص في مشاجرة على المرسى السياحي بكورنيش الغربي بسوهاج

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

خصومات غامضة لكارت الكهرباء مسبق الدفع تثير الغضب، والنشطاء: المشكلة مستمرة ومفيش حل

وضع قميصي قائد وحارس بيراميدز في متحف الفيفا

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

ولد الهدى (الحلقة الثانية والعشرون)، محبة الرسول من أصول الإيمان

ما حكم المشاركة في نظام تأميني لتغطية نفقات الدفن عند الوفاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads