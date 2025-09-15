بالأسماء، الحاضرون والغائبون عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة

تستضيف الدوحة القمة العربية الإسلامية الطارئة اليوم الإثنين، والتي تعقد في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة.

وتناقش القمة مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، مقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، الذي عقد أمس الأحد.

وجاءت قائمة الحضور كالتالي:

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أمير قطر تميم بن حمد

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي

الرئيس السوري أحمد الشرع

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان

العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية

الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية

إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان

الرئيس القمري عثمان غزالي

أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا

الرئيس التركي رجب طيب أوردوغان.

وجاءت قائمة الغياب كالتالي:

رئيس تونس قيس سعيد - ويحضر بدلا عنه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي.

سلطان عمان - ويحضر بدلا عنه شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان.

رئيس الجزائر - ويحضر بدلا عنه أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية.

رئيس تركمانستان - ويحضر بدلا عنه رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في تركمانستان.

ملك المغرب - ويحضر بدلا عنه الأمير مولاي رشيد ممثل الملك محمد السادس.

رئيس جامبيا - ويحضر بدلا عنه محمد جالو نائب الرئيس الجامبي.

ملك البحرين - ويحضر بدلا عنه عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي للملك.

أمير الكويت - ويحضر بدلا عنه ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

