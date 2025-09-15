ولي العهد السعودي يتوجه إلى قطر للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة

غادر ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لترؤس وفد السعودية المشارك في الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد في الدوحة، بناءً على توجيه العاهل السعودي، الملك سلمان.

القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة اليوم الإثنين، القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس في قطر.

القمة العربية تناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي

وتناقش القمة مشروع قرار بشأن هجوم الاحتلال على دولة قطر، مقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، الذي عقد أمس الأحد.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع البيان الختامي الذي يدين العدوان الإسرائيلي على قطر، تمهيدًا لاعتماده من قبل القادة في الجلسة الرئيسية، على أن ترفع التوصيات النهائية إلى القمة لاعتمادها رسميًا.

وتأتي القمة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي وقع الثلاثاء الماضي على العاصمة الدوحة، وأسفر عن مقتل جهاد لبد مدير مكتب خليل الحية، ونجله همام الحية، وثلاثة من مرافقيه، فيما نجا رئيس حركة حماس في غزة من محاولة اغتيال مباشرة.

