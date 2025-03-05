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سياسة

دفاع النواب: توحيد الصف العربي الرد المناسب على رفض أمريكا مقترح إعمار غزة

يحيى كداونى عضو مجلس
يحيى كداونى عضو مجلس النواب، فيتو

أكد اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل رفضهم لمخرجات القمة المصرية وما أسفرت عنه من نتائج وخطة لإعمار غزة، وإعلان تمسكهم بمخطط التهجير، أمر يتطلب من الأمة العربية توحيد صفها واستغلال مالديها من أوراق للضغط علي الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية ليقوموا بدورهم في إخضاع إسرائيل للشرعية الدولية. 

توحيد صف الفصائل الفلسطينية

وأضاف كدوانى في تصريح خاص لـ فيتو: لم يعد أمامنا سبيل في مواجهة مخطط تهجير الشعب الفلسطينى والقضاء علي القضية الفلسطينية، سوى أمران أولهما، توحيد صف الفصائل الفلسطينية، وأن يكون هناك موقف موحد وقوى، لأن عدم وحدة الموقف الفلسطينى يمثل موقف ضعف في إنهاء وحسم القضية الفلسطينية المتأزمة.

أهمية توحيد الموقف العربي 

وأضاف عضو مجلس النواب: الأمر الثانى، هو توحيد الموقف العربي، ولن يكون صعبا حال حدوث الأمر الأول المتعلق بتوحد الموقف الفلسطينى.

وأوضح كدوانى، أن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، تعد استمرارا لجهود مصر التاريخية في دعم القضية الفلسطينية.
وأكد أن الخطة تضمنت ضرورة بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر وكذلك ضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن

وأضاف، أن ما جاء بالخطة في هذا الإطار متفق عليه بين الدول العربية الخمسة التى اجتمعت منذ أيام في الرياض، وكذلك مع القانون الدولي والشرعية الدولية.

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الامة العربية الامن القومي بمجلس النواب الدفاع والأمن القومي القضية الفلسطينية الموقف الفلسطينى مخطط التهجير

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