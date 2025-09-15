خبير: بيانات الإدانة الصادرة عن القمة العربية والإسلامية تُشكّل أساسا قانونيا وسياسيا بالمحافل الدولية

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي: إن الإدانة الدبلوماسية من جانب القمة العربية بقطر أمر مهم، وتعد خطوة أولى ضرورية في أي أزمة سياسية، فهي تُعبّر عن موقف جماعي رافض، وتُرسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي حول عدم القبول بالأعمال العدوانية.

بيانات الإدانة الصادرة عن الجامعة العربية والتعاون الإسلامي أداة مهمة للضغط السياسي والمعنوي

وأضاف “سلامة”: تاريخيًا، شكّلت بيانات الإدانة الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أداة مهمة للضغط السياسي والمعنوي، هذه البيانات توثّق الانتهاكات، وتُشكّل أساسًا قانونيًا وسياسيًا يمكن البناء عليه في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن”.

حشد عربي في مواجهة "البلطجة الإسرائيلية"

وتابع: “مع تصاعد المطالبات باتخاذ موقف أكثر فاعلية، يُتوقع أن تناقش القمة تدابير مضادة ضد إسرائيل، بناءً على المبادئ القانونية الدولية. قد تتضمن هذه التدابير ما يلي: العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية ويمكن للقمة أن تُوصي بتطبيق عقوبات اقتصادية ودبلوماسية ضد إسرائيل، مثل تجميد اتفاقيات التجارة، سحب السفراء، أو تعليق العلاقات الثنائية. هذه التدابير، إذا تم تنفيذها بشكل جماعي، ستُشكّل ضغطًا اقتصاديًا وسياسيًا كبيرًا”.

دعم التحرك الفلسطيني إذ يمكن للقمة أن تُقدم دعمًا قانونيًا وماليًا للتحرك الفلسطيني

وأضاف: "دعم التحرك الفلسطيني إذ يمكن للقمة أن تُقدم دعمًا قانونيًا وماليًا للتحرك الفلسطيني الهادف إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين في المنظمات الدولية، وهذا يشمل السعي للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مما يمنح القضية الفلسطينية وزنًا دوليًا أكبر”.

واختتم “سلامة” حديثه: “نجاح القمة في تحقيق هذه الأهداف مرهون بمدى توافق الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات عملية، وتجاوز الخلافات السياسية البينية، والتركيز على موقف عربي موحد، وإذا تمكنت القمة من ذلك، فإنها ستكون نقطة تحول حاسمة نحو دبلوماسية عربية أكثر فاعلية”.

