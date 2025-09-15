الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبير: بيانات الإدانة الصادرة عن القمة العربية والإسلامية تُشكّل أساسا قانونيا وسياسيا بالمحافل الدولية

د. أيمن سلامة، فيتو
د. أيمن سلامة، فيتو

 قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي: إن الإدانة الدبلوماسية من جانب  القمة العربية بقطر أمر مهم، وتعد خطوة أولى ضرورية في أي أزمة سياسية، فهي تُعبّر عن موقف جماعي رافض، وتُرسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي حول عدم القبول بالأعمال العدوانية.

بيانات الإدانة الصادرة عن الجامعة العربية والتعاون الإسلامي أداة مهمة للضغط السياسي والمعنوي

وأضاف “سلامة”: تاريخيًا، شكّلت بيانات الإدانة الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أداة مهمة للضغط السياسي والمعنوي، هذه البيانات توثّق الانتهاكات، وتُشكّل أساسًا قانونيًا وسياسيًا يمكن البناء عليه في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن”.

 

 حشد عربي في مواجهة "البلطجة الإسرائيلية"

وتابع: “مع تصاعد المطالبات باتخاذ موقف أكثر فاعلية، يُتوقع أن تناقش القمة تدابير مضادة ضد إسرائيل، بناءً على المبادئ القانونية الدولية. قد تتضمن هذه التدابير ما يلي: العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية ويمكن للقمة أن تُوصي بتطبيق عقوبات اقتصادية ودبلوماسية ضد إسرائيل، مثل تجميد اتفاقيات التجارة، سحب السفراء، أو تعليق العلاقات الثنائية. هذه التدابير، إذا تم تنفيذها بشكل جماعي، ستُشكّل ضغطًا اقتصاديًا وسياسيًا كبيرًا”.

 دعم التحرك الفلسطيني إذ يمكن للقمة أن تُقدم دعمًا قانونيًا وماليًا للتحرك الفلسطيني

وأضاف: "دعم التحرك الفلسطيني إذ يمكن للقمة أن تُقدم دعمًا قانونيًا وماليًا للتحرك الفلسطيني الهادف إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين في المنظمات الدولية، وهذا يشمل السعي للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مما يمنح القضية الفلسطينية وزنًا دوليًا أكبر”.

واختتم “سلامة” حديثه: “نجاح القمة في تحقيق هذه الأهداف مرهون بمدى توافق الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات عملية، وتجاوز الخلافات السياسية البينية، والتركيز على موقف عربي موحد، وإذا تمكنت القمة من ذلك، فإنها ستكون نقطة تحول حاسمة نحو دبلوماسية عربية أكثر فاعلية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البقمة العربية الدوحة بيانات الادانة الانتهالكات الاسرائيلية القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى جامعة الدول العربية منظمة التعاون الإسلامي

مواد متعلقة

تاريخية ومصيرية، ماذا قالت الصحف القطرية عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة؟

أبرز الحاضرين والغائبين عن القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

السيسي يشارك في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالدوحة.. يستعرض رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط.. ويؤكد على ثوابت السياسة المصرية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي

السيسي يتوجه إلى الدوحة اليوم للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة

الأكثر قراءة

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

والدة أطفال دلجا ترفع النقاب وتوجه طلبا لقاضي جنايات المنيا

بالأسماء، الحاضرون والغائبون عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة

السيسي يصل الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية

محمد فضل يوجه رسالة نارية تعليقا على أزمة الأهلي

شروط ومؤهلات التقدم لوظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر

ولي العهد السعودي يتوجه إلى قطر للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة

كلمة مصر في قمة الدوحة، السيسي يستعرض رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-9-2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض شديد

بالأحاديث، مزايا حافظ القرآن الكريم في الدنيا

من قصص القرآن الكريم، هروب موسى من مصر بعد قتل المصري

المزيد
الجريدة الرسمية
ads