وزارة الرياضة تدعم نادي الفروسية بالوادي الجديد لتنشيط السياحة الداخلية وخلق فرص عمل

أكد محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، دعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لنادي الهجن والفروسية بكافة المستلزمات الفنية والتقنية لإقامة سباقات الهجن وفعاليات الفروسية داخل النادي، مع تدريب الكوادر على إدارة الحدث وتطبيق إجراءات السلامة.

متابعة ميدانية استعدادًا للعيد القومي لمحافظة الوادي الجديد

جاء ذلك خلال جولةً تفقدية داخل نادي الهجن والفروسية شمال مدينة الخارجة، أجراها مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد لنادي الهجن بالخارجة، لمراجعة الجاهزية التنظيمية والفنية قبيل احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وللتأكد من إجراءات الأمن والسلامة داخل المنشأة.

وجرى خلال الجولة رصد الملاحظات التشغيلية ووضع حلولٍ سريعة لها، بما يضمن استعداد سباقات الهجن واستمرار نشاط الفروسية تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

رافق المدير العام كلا من: جمعة عطية وكيل المديرية للشباب، ومحمد محمود معاون الرياضة، وعلاء يونس المشرف العام على الرياضة.

وجرى تفقد مضمار سباقات الهجن والإسطبلات ومناطق الجمهور ونقاط الإسعاف والطوارئ، مع مراجعة لوحات الإرشاد وخطط الإخلاء ونقاط التأمين، والتأكد من انتظام العمل في مرافق النادي.

وشملت الجولة متابعة غرف التحكم والاتصالات والتجهيزات اللوجستية اللازمة لتشغيل فعاليات نادي الهجن والفروسية على مدار اليوم.

تحويل نادي الهجن والفروسية إلى منصةٍ جاذبة للمتسابقين والجمهور

أكد فكري أن المحافظة ووزارة الشباب تسعيان لتحويل نادي الهجن والفروسية إلى منصةٍ جاذبة للمتسابقين والجمهور، بما ينعكس على تنشيط السياحة الداخلية وخلق فرص عمل مرتبطة بسلاسل الإمداد والخدمات، حيث تُعد سباقات الهجن جزءًا أصيلًا من هوية الوادي الجديد، وتلقى اهتمامًا متزايدًا بوصفها رياضةً تراثية قادرة على جذب الزوار ورفع معدلات الإشغال الفندقي ودعم الأنشطة الحرفية والمنتجات المحلية، وفي هذا الإطار، تُكثِّف مديرية الشباب والرياضة جهودها لترويج روزنامة فعاليات تمتد على مدار العام داخل الخارجة وباقي مراكز المحافظة.

وافتُتح النادي الدولي للهجن والفروسية شمال الخارجة في نوفمبر 2024 بحضور رئيس الوزراء ومشاركة وزير الشباب والرياضة، على مساحة تقارب 400 فدان، ويتضمّن مضمارًا رياضيًا بعرض يقارب 20 مترًا وطول نحو 8 كيلومترات، مع استثمارات قاربت 40 مليون جنيه، ما عزّز مكانة الوادي الجديد كمقصدٍ لفعاليات الهجن والفروسية.

وفي مايو 2025، جرى إطلاق سباقاتٍ موسعة للهجن داخل النادي بمشاركة واسعة من الهجانة من محافظات مختلفة، على أن تتحول إلى فعالية سنوية تُسهم في الترويج للمحافظة ودعم اقتصادها المحلي.

وتحتفل محافظة الوادي الجديد بعيدها القومي في 3 أكتوبر من كل عام، إحياءً لذكرى وصول أول قافلة للتعمير في 3 أكتوبر 1959، وهي محطة تأسيسية في تاريخ تنمية الواحات وربطها بمشروعات الاستصلاح.

