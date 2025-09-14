الوادي الجديد تمنح الشباب فرصة اتخاذ القرار عبر مبادرة "لو كنت محافظ"

أطلقت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، الموسم الثالث من المبادرة الشبابية "ماذا تفعل لو كنت محافظ؟"، تحت رعاية اللواء محمد الزملوط، بالتزامن مع استعدادات المحافظة للاحتفال بعيدها القومي الـ66.

وأكد محافظ الوادي الجديد، أن الإعلان جاء ليؤكد رهان الوادي الجديد على الشباب باعتبارهم مصدر الأفكار الجديدة القادرة على تقديم حلول عملية لتحديات المجتمع المحلي وتطوير الإدارة المحلية، مع دعوة واسعة لطلبة المرحلة الثانوية (العامة والأزهرية والفنية) وطلاب الجامعات والمعاهد العليا للمشاركة بأفكار ومقترحات قابلة للتنفيذ.

ولفت الزملوط، إلى أن المبادرة سعت منذ انطلاقتها إلى تشجيع التفكير الإبداعي لدى الشباب، وإتاحة مساحة آمنة لإبداء الأفكار والرؤى الجديدة في الإدارة المحلية، بما ينعكس على تحسين الخدمات وتعظيم الموارد، وجرى التأكيد في الموسم الثالث على أن الوادي الجديد يريد حلولًا نابعة من الواقع اليومي، تُصاغ في مقترحات ومشروعات شبابية قادرة على تحويل الأفكار إلى نتائج ملموسة داخل مدن وقرى المحافظة، مع تعهدٍ بدراسة المقترحات الجادة وإتاحة فرص لدمج أصحابها في فرق العمل التنفيذية عند الاقتضاء.

وأوضح المحافظ، أن المبادرة تستهدف طلاب المرحلة الثانوية بجميع مساراتها، إلى جانب طلاب الجامعات والمعاهد العليا داخل الوادي الجديد وخارجه ممّن يملكون الأفكار القابلة للتطبيق محليًا، وجرى فتح الباب أمام مشاركات فردية أو جماعية، على أن تتسم المقترحات بالوضوح، وتحدد المشكلة، والحل، وخطة التنفيذ، ومؤشرات قياس الأثر المجتمعي.

يأتي ذلك في إطار رؤية الموسم الثالث لتعميق روح الانتماء لدى الشباب وترسيخ الثقة بقدرتهم على دفع التطوير المحلي عبر الأفكار العملية.

وقال الزملوط: إن محافظة الوادي الجديد اختارت هذا التوقيت لإطلاق الموسم الثالث ليواكب الاستعدادات للاحتفال بالعيد القومي في 3 أكتوبر من كل عام؛ وهو اليوم الذي يخلّد وصول أول قافلة للتعمير إلى واحات الوادي الجديد عام 1959، بما مثّل انطلاقة تاريخية لمشروعات الاستصلاح والتوطين في الصحراء الغربية، ومنذ ذلك التاريخ، صار العيد القومي مناسبة لتجديد العهد مع التنمية، وتذكير الأجيال بأن التغيير بدأ بفكرة، وأن الأفكار لا تزال المحرّك الأهم لمسيرة المحافظة.

ووجّهت المحافظة عبر صفحتها الرسمية، رسالة مباشرة إلى الشباب قالت فيها: "شارك بفكرة مشروع أو مبادرة أو مقترح لتطوير قطاع محدد أو حل تحدٍ ملموس"، ويُنتظر من الموسم الثالث أن يتضاعف حصيلة المقترحات وتوسع دوائر المشاركة، ويربط بين الأفكار المبتكرة واحتياجات المواطنين.

ونشرت رابط المشاركة في المسابقة عبر الرابط التالي

ماذا تفعل لو كنت محافظ

يعود العيد القومي للوادي الجديد إلى الثالث من أكتوبر، حيث وصلت قافلة التعمير الأولى التي دشّنت مرحلة جديدة من الاستصلاح والتوطين بالمحافظة، كما أن هذا اليوم بات رمزًا لروح البناء وتوسيع الرقعة العمرانية في الصحراء الغربية، وهي الروح نفسها التي تراهن عليها المبادرة اليوم عبر الموسم الثالث وتحشد لها طاقات الشباب وابتكار الأفكار.

