3 مصابين من أسرة واحدة بينهم طفل في حادث مروري بالوادي الجديد

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفل، في حادث مروري، اليوم الأحد، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد وصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

إصابة 3 من أسرة واحدة بينهم طفل في حادث مروري بالفرافرة

تبين انقلاب موتوسيكل على الطريق الواصل بين الفرافرة وقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة، على بعد 6 كيلومترات من الفرافرة، وأسفر عن 3 مصابين هم عماد فايز عبد الرحمن، 42 عامًا، وابنه محمد عماد فايز 7 أعوام، وزوجة المصاب الأول، حنان أحمد عبد الرحمن 33 عامًا، جرى نقلهم عبر الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الرعاية.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

