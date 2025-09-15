عن الغلاء والحياة وأشياء أخرى

* درسنا في كلية إعلام القاهرة أن الخبر هو «أن يعض الإنسان كلبًا»، غير أن أهم خبر في صحافة مصر الآن هو «أن يعض الكلب إنسانًا»..

* تطوير الإعلام لايحتاج جلسات ولا مكلمات.. يحتاج إلى فتح نوافذ حرية الكلمة

* منذ 8 سنوات ظهر شعار: «بالإصلاح الجرىء قصرنا الطريق، ثم انطلقنا على الطريق».. ولكن ياخسارة، السيارة عملت حادثة، والشعب دخل العناية المركزة.

* منذ 5 سنوات ظهر أيضا شعار «اتحضر للأخضر».. وها نحن الآن نري التصحر يزحف على كل شبر في شوارع مصر.

* الحقيقة دائما لها وجه واحد، وتصبح بوجهين عندما يتعلق الأمر بشخصين متنازعين لا يتحليان بيقظة الضمير، كل واحد منهما يشيطن الآخر ويجعل من نفسه ملاكًا، وهذه آفة البشر جميعًا، لا أحد يتحلى بالموضوعية وجلد الذات واحترام شرف الخصومة على الإطلاق.

* في اللحظة التي يقول فيها الإنسان: تعلمت من أخطائى ولا أخطاء بعد اليوم، فاعلم أنها النهاية.

* الحياة رحلة غيبوبة لايفيق منها الإنسان إلا في محطتها الأخيرة.

* قبل التعويم أو التغريق الأول في 2016، لو ذهبت إلى شغلك بسيارتك يوميًا، كانت تكلفة البنزين تافهة جدًا بجوار المرتب.. اليوم لو فعلت نفس الشيء، مرتبك كله لن يكفي بنزين.

* أعرف ناس أسقطت كل بنود الانفاق من حياتها مضطرة بما فيها العلاج والدواء، ماعدا بند الأكل لكي تستطيع البقاء على قيد الحياة.

* في كل مرة أذهب لأشتري شيئا أو أركب مواصلات خاصة أو عامة، أشعر وكأن الأسعار ركبت صاروخًا.

* نصيحة لأخي المواطن: مش كل ماتتسوق تفضل تاكل في نفسك.. كده مش هتلاقيها وهتتجنن، لو عايز تعرف اللي حصل آخر 10 سنين، ريح أعصابك واضرب كل حاجة في 10، ودبر أمورك على كده.

*كل حاجة كنا ناكلها أو نشتريها منذ 10 سنوات، أصبحت الآن عينات مما كنا ناكله أو نشتريه.

* أمسكت السمكة المشوية على السفرة قبل تناولها، وقلت بصوت أحمد زكي في البيه البواب «أدفع 80 جنيه - 8000 ساغ - في سمكاية واحدة»؟ عمار يامصر.

