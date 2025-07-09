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رياضة

تنس الطاولة، نتائج مخيبة لمنتخب مصر في جولة السلسلة العالمية بأمريكا

منتخب تنس الطاولة،
منتخب تنس الطاولة، فيتو

تنس الطاولة، سجل منتخب مصر لتنس الطاولة مشاركة مخيبة للآمال في منافسات جولة السلسلة العالمية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

وجاءت نتائج منتخب مصر كالتالي:

دينا مشرف ودعت منافسات فردي السيدات من الدور الأول بعد الخسارة أمام بطلة البرازيل بنتيجة (0-3)

يوسف عبد العزيز يودع فردي الرجال بعد الخسارة أمام لاعب الدنمارك في الدور الأول بنتيجة (1-3).

هنا جودة تودع منافسات فردي السيدات من الدور الثاني بعد الخسارة أمام لاعبة الصين (2-3).

مريم الهضيبي تودع منافسات فردي السيدات بعد الخسارة أمام لاعبة فرنسا بالدور الأول (1-3).

عمر عصر  يودع زوجي الرجال من الدور الثاني بالخسارة أمام بطل الدنمارك بنتيجة (1-3)

دينا مشرف وهنا جودة يودعان زوجي السيدات من الدور الأول بالخسارة أمام زوجي ألمانيا بنتيجة (1-3.

يوسف عبد العزيز ومحمد البيلي يودعان زوجي الرجال من الدور الأول بالخسارة أمام زوجي سنغافورة بنتيجة (1-3).

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