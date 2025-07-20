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رياضة

بالعملة الصعبة، اتحاد تنس الطاولة يحدد تسعيرة قيد اللاعبين الأجانب

الاتحاد المصري لتنس
الاتحاد المصري لتنس الطاولة، فيتو

تنس الطاولة، أعلن الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، تسعيرة قيد وتغيير اللاعبين الأجانب المحترفين بالأندية المصرية، للموسم المقبل 2026/2025.

وأوضح اتحاد تنس الطاولة، أن رسوم تغيير اللاعب الأجنبي لأول مرة تقدر بـ1000 دولار، وأن رسوم تغيير اللاعب الأجنبي للمرة الثانية تقدر بـ1500 دولار.

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نتائج مخيبة لمنتخب تنس الطاولة

وسجل منتخب مصر لتنس الطاولة مشاركة مخيبة للآمال في منافسات جولة السلسلة العالمية، التي أقيمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

وجاءت نتائج منتخب مصر كالتالي:

دينا مشرف ودعت منافسات فردي السيدات من الدور الأول بعد الخسارة أمام بطلة البرازيل بنتيجة (0-3)

يوسف عبد العزيز يودع فردي الرجال بعد الخسارة أمام لاعب الدنمارك في الدور الأول بنتيجة (1-3).

هنا جودة تودع منافسات فردي السيدات من الدور الثاني بعد الخسارة أمام لاعبة الصين (2-3).

مريم الهضيبي تودع منافسات فردي السيدات بعد الخسارة أمام لاعبة فرنسا بالدور الأول (1-3).

عمر عصر  يودع زوجي الرجال من الدور الثاني بالخسارة أمام بطل الدنمارك بنتيجة (1-3)

دينا مشرف وهنا جودة يودعان زوجي السيدات من الدور الأول بالخسارة أمام زوجي ألمانيا بنتيجة (1-3.

يوسف عبد العزيز ومحمد البيلي يودعان زوجي الرجال من الدور الأول بالخسارة أمام زوجي سنغافورة بنتيجة (1-3).

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