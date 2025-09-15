الأولى بسبب مصر، تعرف على تاريخ 16 قمة عربية طارئة منذ 1956

تحتضن دولة قطر، اليوم، القمة العربية الإسلامية المشتركة (غير العادية)، وذلك بعد استهداف إسرائيل مقرات سكنية يقطنها قياديون من حركة حماس في العاصمة الدوحة، الثلاثاء الماضي.

سلامة الأمن القومي العربي

وينص الملحق المكمل لميثاق جامعة الدول العربية، المتعلق بالانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة، على أن لمجلس الجامعة على مستوى القمة أن يعقد دورات غير عادية عند الضرورة، أو في حال بروز مستجدات تمس سلامة الأمن القومي العربي، إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء أو الأمين العام للجامعة بطلب ذلك، ووافقت على عقدها ثلثا الدول الأعضاء.

ويجوز عقد الدورات غير العادية للمجلس خارج مقر الجامعة، بموافقة الدول الأعضاء، على أن تكون الرئاسة للدولة التي ترأس القمة.

ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

وعقدت جامعة الدول العربية عدة قمم غير عادية، دعت إليها بسبب أحداث خطيرة شهدتها الساحة العربية، خاصة الأوضاع في فلسطين وممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي القمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة في الدوحة في توقيت بالغ الحساسية، في ظل توسّع العدوان الإسرائيلي ليشمل، إلى جانب قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، كلًا من لبنان، واليمن، وسوريا، وقطر، في تجاوزٍ صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية. وهو وضع يستدعي تضافر الجهود وتوحيد الصفوف لمواجهة الإرهاب الإسرائيلي بكل حزم.

قمم غير عادية

وعُقدت أول قمة عربية غير عادية في بيروت، في نوفمبر 1956، دعت إلى الوقوف إلى جانب مصر ضد العدوان الثلاثي، وأكدت على سيادة مصر على قناة السويس.

كما انعقدت قمة طارئة في مدينة فاس المغربية في سبتمبر 1982، أُقرّ خلالها مشروع السلام العربي.

واستضافت الدار البيضاء قمة طارئة في أغسطس 1985، خُصصت لبحث القضية الفلسطينية وتدهور الأوضاع في لبنان.

وفي نوفمبر 1987، انعقدت قمة طارئة في الأردن، أكدت على التمسك باسترجاع جميع الأراضي العربية المحتلة، والقدس الشريف كأساس للسلام، وشددت على ضرورة بناء القوة الذاتية للعرب.

وفي يونيو 1988، عُقدت قمة طارئة في الجزائر، كان من أبرز قراراتها دعم الانتفاضة الفلسطينية وتعزيز فعاليتها وضمان استمراريتها، والمطالبة بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تحت إشراف الأمم المتحدة.

وفي 1989، استضافت الدار البيضاء مجددًا قمة عربية غير عادية، كان من أبرز قراراتها تقديم الدعم والمساعدة المعنوية والمادية للانتفاضة الفلسطينية، وتأييد عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، وتأييد قيام دولة فلسطين المستقلة والعمل على توسيع الاعتراف بها.

وفي مايو 1990، احتضنت العاصمة العراقية بغداد قمة عربية غير عادية، أكدت دعمها لاستمرار الانتفاضة الفلسطينية.

كما عُقدت قمة عربية غير عادية في القاهرة في أغسطس 1990، وأكدت على سيادة الكويت واستقلالها وسلامتها الإقليمية.

وفي أكتوبر 2000، استضافت القاهرة قمة طارئة للرد على أحداث العنف التي رافقت اقتحام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي آنذاك، أرييل شارون، للمسجد الأقصى.

وفي يناير 2009، عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة "قمة غزة"، بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع، ودعت إلى تعليق المبادرة العربية للسلام، ووقف كافة أشكال "التطبيع" مع إسرائيل، وإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة.

كما أدانت القمة، في بيانها الختامي، إسرائيل لعدوانها على غزة، وطالبتها بالوقف الفوري لجميع أشكال العدوان والانسحاب الفوري من قطاع غزة، ورفع الحصار عنه.

وفي 9 أكتوبر 2010، عُقدت دورة استثنائية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مدينة سرت الليبية.

وفي 30 مايو 2019، عُقدت على مستوى القمة دورة غير عادية في مدينة مكة المكرمة، لبحث التداعيات الخطيرة للهجوم الحوثي على محطتي ضخ النفط في السعودية، والاعتداء على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات.

وفي 11 نوفمبر 2023، انعقدت في الرياض قمة عربية إسلامية مشتركة، جددت رفضها القاطع للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، ورفض إعاقة عمل الوكالات الإنسانية في غزة، وأكدت أهمية التحرك المشترك، مع التشديد على أن فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وفي 11 نوفمبر 2024، استضافت السعودية قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية، "لمتابعة تنفيذ قرارات القمة المشتركة السابقة"، وبحثت استمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان، وانعكاساته على المنطقة وسبل التحرك تجاهه، وتُعد هذه القمة امتدادًا لسابقتها.

أما في 4 مارس 2025، فقد عقدت في القاهرة قمة عربية طارئة لمواجهة تحدي التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، إضافة إلى مناقشة جهود إعادة إعمار غزة، واستئناف المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

