جدة ضحايا دلجا تنهار في جلسة محاكمة قاتلة زوجها وأطفاله الـ 6 (فيديو)

رفعت جدة أطفال دلجا، علامة بأصابعها 7، خلال محاكمة قاتلة زوجها وأطفاله الستة بمحكمة جنايات المنيا، ورددت "قتلتلي 7 " وسط حالة من الانهيار ومحاولة أسرة الضحايا تهدئتها.

محاكمة قاتلة زوجها وأطفاله الستة في المنيا

وظهرت المتهمة بقتل الأطفال الستة ووالدهم بقرية دلجا في مركز ديرمواس بمحافظة المنيا خلال أولى جلسات محاكمتها مرتدية ملابس السجن البيضاء وتبدو عليها علامات الخوف والترقب.

وكانت محكمة جنايات المنيا، قد بدأت، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأبنائه الستة، المشهورة إعلاميا بقضية أطفال دلجا، لنظر الجناية رقم 13282 لسنة 2025 جنايات ديرمواس، والمقيدة برقم 2579 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا.

أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأبنائه الستة

وكان أفراد أسرة والد أطفال دلجا وصلوا إلى قاعة محكمة جنايات المنيا لحضور أولى جلسات محاكمة زوجة الأب المتهمة بقتل زوجها وأبنائه الستة بالسم.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهمة هي "هاجر أحمد عبد الكريم محمد، وشهرتها " نعمة"، البالغة من العمر 26 عامًا، والمحبوسة حاليًا على ذمة القضية، بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار باستخدام مادة الكلوروفينابير السامة، خلال الفترة من 6 إلى 25 يوليو 2025، بدائرة مركز دير مواس بمحافظة المنيا، وكذلك تهمة الشروع في قتل "أم هاشم أحمد عبد الفتاح"، زوجة زوجها الأولى، عمدًا مع سبق الإصرار، باستخدام المادة السامة ذاتها، بأن دسّت لها الخبز المسموم لتناوله رفقة أبنائها.

وكان المستشار محمد أبو كريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، أصدر قرارًا بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة لإجراء التحقيقات، وضم فريق التحقيق كلا من المستشارين: احمد قوره، سعيد عبدالجواد، ومحمود بكري، رؤساء نيابة جنوب المنيا الكلية، إلي جانب احمد جمال مدير نيابة ديرمواس، وعبد الرحمن عرفان وكيل نيابة ديرمواس.

الموت الغامض بـ دلجا

وقال علي أيوب، محامي أم هاشم أحمد، أرملة ناصر محمد الشريف ووالدة الأطفال الستة المتوفين في الواقعة التي عُرفت إعلاميًا بـ"الموت الغامض بدلجا"، أن موكلته وعائلتها لا يشغلهم الادعاء بالحق المدني، إنما يطالبون بالقصاص العادل من المتهمة التي تسببت في إزهاق سبعة أرواح عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

