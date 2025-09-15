بكين: على واشنطن سحب يدها المثيرة للمشاكل من منطقة بحر جنوب الصين

وجهت وزارة الخارجية الصينية رسائل للعاصمة الأمريكية واشنطن تطالبها بسحب يدها المثيرة للمشاكل من منطقة بحر جنوب الصين، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

قبل وقت سابق أمس الأحد، وصل وفد أمريكي برئاسة وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى قصر وزارة الخارجية الإسبانية في مدريد لإجراء محادثات مع الصين بشأن الرسوم الجمركية وتطبيق “تيك توك”.

وحسب مسئول في مكتب الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير، فإن هذا الأخير سيشارك في الجولة الجديدة من المحادثات مع مسئولين صينيين في مدريد.

وقال المسئول، أمس، إنه سيتم خلال المحادثات مناقشة قضايا التجارة وقضايا اقتصادية أخرى، بما في ذلك المهلة التي تنتهي الأربعاء، لمطالبة “تيك توك” بالتخلي عن أصولها في الولايات المتحدة.

وينضم غرير إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت في المحادثات التي تجري اليوم مع نائب رئيس الوزراء الصيني، خه لي فنغ، ومسؤولين اقتصاديين صينيين كبار آخرين.

وشهد آخر اجتماع بين الطرفين في ستوكهولم في يوليو، اتفاقا من حيث المبدأ على تمديد هدنة تجارية لمدة 90 يوما، والتي خفضت بشكل كبير الرسوم الجمركية المضادة من كلا الجانبين، وأعادت تدفق المعادن الأرضية النادرة من الصين إلى الولايات المتحدة.

ووافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تمديد الرسوم الجمركية الأمريكية الحالية على السلع الصينية، والتي تبلغ حوالي 55% حتى العاشر من نوفمبر.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: إن محادثات مدريد ستشمل مجموعة من القضايا التجارية والاقتصادية، بما في ذلك مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن تطبيق “تيك توك”، والجهود الأمريكية الصينية المشتركة لمكافحة غسل الأموال.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن محادثات مدريد ستتناول قضايا اقتصادية وتجارية، مثل الرسوم الجمركية الأمريكية و”إساءة” استخدام ضوابط التصدير، وتطبيق “تيك توك.

