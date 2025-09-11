وزير الثقافة يصل الصين للمشاركة في احتفالية جوائز الباندا الذهبية

وصل الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة، إلى مدينة "تشنغدو" بمقاطعة "سيتشوان" الصينية، للمشاركة كضيف شرف في فعاليات الدورة الثانية لاحتفالية جوائز الباندا الذهبية (Golden Panda Awards)، والتي تُعد إحدى أبرز الفعاليات الثقافية والإعلامية في آسيا.

وقد كان في استقبال وزير الثقافة لدى وصوله عددًا من الشخصيات البارزة، من بينهم: مسؤول مكتب العلاقات الدولية لحكومة مقاطعة سيتشوان- لانا أو شياو لان، نائبة مديرة قناة "سي جي تي إن" العربية التابعة لمجموعة الصين للإعلام- حنان لي لي جيوان، مديرة العلاقات الدولية بالقناة ذاتها- إلى جانب مسؤولين من مجموعة الإذاعة والتلفزيون في مقاطعة سيتشوان، فضلًا عن ممثلي سفارة جمهورية مصر العربية في الصين.

مصر ضيف شرف احتفالية جائزة الباندا

حيث أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، -عقب وصوله- أن مشاركة مصر كضيف شرف في الاحتفالية تعكس عمق ومتانة العلاقات الثقافية الراسخة بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تُشكل جسرًا حضاريًا لتعزيز التبادل الثقافي والفني والإعلامي بين الشعبين، كما تُسهم في مد جسور الحوار الإنساني القائم على التفاهم والاحترام المتبادل.

كما يُذكر أن الجائزة تحظى في دورتها الحالية مشاركة الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث أكدت اللجنة المنظمة للجائزة أن مشاركة الفنان الكبير حسين فهمي، تُثرى الحدث وتعكس خصوصية العلاقات الثقافية بين مصر والصين، وتُمثل إضافة مهمة للحوارات الثقافية العالمية على أرض سيتشوان.

جائزة الباندا الذهبية

جدير بالذكر أن جائزة الباندا الذهبية (Golden Panda Awards) أُطلقت لأول مرة في سبتمبر 2023، وتُعقد مرة كل عامين وتستضيفها مدينة "تشنغدو" بشكل دائم في مقاطعة "سيتشوان". وهي جائزة دولية ثقافية يُنظمها "اتحاد الصين للأدب والفنون" وحكومة مقاطعة سيتشوان، وتُقام بمدينة "تشنغدو في الصين"، مهد الباندا العملاقة ورمزها الثقافي، وتهدف إلى تكريم الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تساهم في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ القيم الإنسانية عبر الفن السابع والإنتاج التليفزيوني.

