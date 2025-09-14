الأحد 14 سبتمبر 2025
خارج الحدود

صحة غزة: وحدة المختبرات وبنوك الدم بالمستشفيات تعاني نقصا شديدا في المحاليل

مستشفيات غزة، فيتو
مستشفيات غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، أن وحدة المختبرات وبنوك الدم في المستشفيات تُعاني من نقص شديد في المحاليل ومستهلكات الفحوصات المُنقذة للحياة.

وأوضحت أن محاليل فحوصات "أملاح الدم، غازات الدم CBC, وفحص الفيروسات" غير مُتوفرة وهو ما يعيق إتمام الفحوصات للمرضى والجرحى.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد 68 فلسطينيا إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وفيات بسبب سوء التغذية في غزة

وأكدت وزارة الصحة بغزة، تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 422 شهيدًا، من بينهم 145 طفلا. 

حدوث المجاعة في غزة ليس لغزا

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال: إن حدوث المجاعة في غزة ليس لغزا، وإنها كارثة من صنع البشر وفشل للبشرية، وأضاف في بيان صحفي أن المجاعة لا تتعلق فقط بالغذاء ولكنها انهيار متعمد للأنظمة الضرورية للبقاء على قيد الحياة.

وقال: "الناس يتضورون جوعا، الأطفال يموتون. ومن يتحملون واجب العمل، يفشلون. باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، على إسرائيل التزامات لا لبس فيها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب ضمان وصول الإمدادات الغذائية والطبية للسكان، ولا يمكن أن نسمح باستمرار هذا الوضع بإفلات من العقاب".

