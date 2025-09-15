أبرز الحاضرين والغائبين في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة اليوم الإثنين، القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس في قطر.

ويأتي انعقاد القمة بعد اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية العرب والمسلمين، عقد أمس الأحد، بحضور وفود رفيعة المستوى من مختلف الدول، في خطوة تهدف إلى صياغة موقف جماعي موحد تجاه التصعيد الإسرائيلي.

حضور لافت لقادة الدول العربية والإسلامية

وشهدت الدوحة أمس الأحد، وصول عدد من القادة والزعماء العرب للمشاركة في القمة، ومن أبرزهم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

كما وصل إلى الدوحة، محمد جالو نائب الرئيس الغامبي، حيث كان في استقباله مسئولون قطريون.

مشاركة وزراء خارجية ومسؤولين رفيعي المستوى

على صعيد وزراء الخارجية، شهد الاجتماع التحضيري حضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، ومحمد توحيد حسين، مستشار الشؤون الخارجية بجمهورية بنجلاديش، وفؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، ودار السلام إيرون بيهين يوسف، الوزير الثاني للشؤون الخارجية بجمهورية برونوي، وأليبيك باكايف، نائب وزير خارجية كازاخستان.

كما وصل صباح أمس الأحد إلى الدوحة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه للمشاركة في القمة.

مشاركة الرئيس السيسي في قمة الدوحة الطارئة

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة قطر للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، التي تُعقد في الدوحة، لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر.

جدول أعمال القمة

من المقرر أن يتضمن جدول أعمال القمة كلمات افتتاحية يلقيها الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع البيان الختامي الذي يدين العدوان الإسرائيلي على قطر، تمهيدًا لاعتماده من قبل القادة في الجلسة الرئيسية، على أن ترفع التوصيات النهائية إلى القمة لاعتمادها رسميًا.

الغائبون عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

رغم الحضور الواسع، غاب عن القمة عدد من قادة الدول العربية والإسلامية، حيث أوفدت بعض العواصم ممثلين بوزراء خارجية أو نواب، وهو ما يعكس تفاوت مستويات المشاركة بين الدول، من بينهم رئيس تونس وسلطنة عمان.

خلفية الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

وتأتي القمة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي وقع الثلاثاء الماضي على العاصمة الدوحة، وأسفر عن مقتل جهاد لبد مدير مكتب خليل الحية، ونجله همام الحية، وثلاثة من مرافقيه، فيما نجا رئيس حركة حماس في غزة من محاولة اغتيال مباشرة.

