آداب عين شمس تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب واستقبال طلاب الشهادات المعادلة والدبلومات الفنية

أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس، عن بدء عدد من الإجراءات التنظيمية المهمة ضمن أعمال تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2025 /2026، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة حنان كامل، عميدة الكلية، وبإشراف الدكتور محمد إبراهيم حسن، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

في هذا السياق، بدأت الكلية في استقبال طلبات تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين في جميع المراحل، سواء من خلال التحويل المناظر أو غير المناظر، وذلك وفقًا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والتي تشترط استيفاء نسبة الـ10% من الأعداد المقررة، بالإضافة إلى الالتزام بالشروط الإضافية الخاصة ببعض البرامج الدراسية.

كما تستقبل الكلية كذلك طلاب "التخلفات" الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم خلال المرحلتين الأولى والثانية، حيث يتيح لهم الموقع الإلكتروني للتنسيق الآن فرصة إدخال رغباتهم بالتزامن مع المرحلة الثالثة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالموعد النهائي المحدد لاستقبال الطلبات حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة حنان كامل، عميدة الكلية، أن الكلية تبذل أقصى جهدها لتيسير عملية التنسيق أمام الطلاب في هذه المرحلة الحاسمة، مشيرة إلى أن العمل داخل معامل التنسيق بالكلية يسير وفق خطة دقيقة، لضمان تقديم المساعدة الفنية والإرشادية للطلاب بمهنية وفاعلية.

كما انطلقت أيضًا عملية تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة من الحاصلين على الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي للقواعد المنظمة لقبولهم هذا العام، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص في القبول الجامعي.

وبالتوازي، بدأت الكلية في استقبال طلاب الدبلومات الفنية (الصناعية – التجارية – الزراعية – السياحة والفنادق – والمعاهد الفنية)، بنظامي الثلاث والخمس سنوات، لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، تمهيدًا لترشيحهم إلى الكليات والمعاهد وفقًا للحدود الدنيا للتنسيق والتوزيع الجغرافي.

من جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم حسن، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أن الكلية وضعت خطة محكمة لاستقبال الطلاب من مختلف الفئات خلال هذه المرحلة، مؤكدًا أن معامل التنسيق مجهّزة بالكامل بأحدث الأجهزة وفريق عمل مدرّب على التعامل مع مختلف السيناريوهات، سواء لطلاب الثانوية العامة أو المعادلات أو الدبلومات. ونتابع يوميًا انتظام العمل لضمان إدخال الرغبات بدقة وسهولة، مع التأكيد على مراجعة البيانات قبل الحفظ النهائي.

وناشدت كلية الآداب جميع الطلاب بضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية وتعليمات التنسيق، ومراجعة بياناتهم بعناية قبل تأكيد تسجيل الرغبات، لتفادي أي أخطاء قد تؤثر على نتائج الترشيح.

