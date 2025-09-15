الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025 صناعي نظام 3 سنوات،93.71% تكنولوجيا الصناعة والطاقة و95.86% تعليم تبادلي

نتيجة تنسيق الدبلومات
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025، فيتو

ظهرت الآن على موقع التنسيق الإلكتروني نتيجة تنسيق الشهادات الفنية نظام 3 و5 سنوات، وشهادات المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين.

وجاء الحد الأدنى للقبول بكليات دبلوم صنايع نظام 3 سنوات، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 93.71%، والسياحة والفنادق تعليم تبادلي 95.86%، وكلية الاقتصاد المنزلي 60.57%، والجامعة العمالية 60%.

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا. 

الحد الأدنى للقبول بكليات دبلوم صنايع 2025

الحد الأدنى للكليات دبلوم صنايع نظام 3 سنوات 2025
الحد الأدنى للكليات دبلوم صنايع نظام 3 سنوات 2025
الحد الأدنى للكليات دبلوم صنايع نظام 3 سنوات 2025
الحد الأدنى للكليات دبلوم صنايع نظام 3 سنوات 2025
الحد الأدنى للكليات دبلوم صنايع نظام 3 سنوات 2025
الحد الأدنى للكليات دبلوم صنايع نظام 3 سنوات 2025
الحد الأدنى للكليات دبلوم صنايع نظام 3 سنوات 2025
الحد الأدنى للكليات دبلوم صنايع نظام 3 سنوات 2025

خطوات ورابط الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات معرفة نتيجة تنسيق القبول بالجامعات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا، واتباع الخطوات التالية:

  • يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا.
  • يختار الطالب خدمات تنسيق الشهادات الفنية 2025.
  • يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.
  • ستظهر أمام الطالب بطاقة الترشيح المبدئية له بالكلية او المعهد الذي رشح له.
  • يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتيجة الشهادات الفنية كليات دبلوم صنايع نظام 3 سنوات الحد الأدنى للقبول بكليات دبلوم صنايع نظام 3 سنوات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة السياحة والفنادق تعليم تبادلي الجامعة العمالية

مواد متعلقة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، موعد إعلان النتيجة برقم الجلوس

الكليات المتاحة وفق مؤشرات التنسيق لـ دبلوم صنايع 3 سنوات 2025

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025 صناعي نظام 3 سنوات،93.71% تكنولوجيا الصناعة والطاقة و95.86% تعليم تبادلي

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

سعر الفاكهة اليوم، الكانتلوب يواصل الارتفاع في سوق العبور

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025 زراعي 3 سنوات،97% للتربية و93.8% للزراعة

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025 صناعي 5 سنوات، 97.5 % للهندسة و97.11% للتربية

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف منها البطاطس والبصل في سوق العبور

طن اليوريا العادي يتراجع 3241 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لاعب أغلى من فريق بالكامل.. القيمة السوقية للاعبي الأهلي وإنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads