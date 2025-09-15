نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025 صناعي نظام 3 سنوات،93.71% تكنولوجيا الصناعة والطاقة و95.86% تعليم تبادلي

ظهرت الآن على موقع التنسيق الإلكتروني نتيجة تنسيق الشهادات الفنية نظام 3 و5 سنوات، وشهادات المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين.

وجاء الحد الأدنى للقبول بكليات دبلوم صنايع نظام 3 سنوات، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 93.71%، والسياحة والفنادق تعليم تبادلي 95.86%، وكلية الاقتصاد المنزلي 60.57%، والجامعة العمالية 60%.

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا.

الحد الأدنى للقبول بكليات دبلوم صنايع 2025

خطوات ورابط الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات معرفة نتيجة تنسيق القبول بالجامعات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا، واتباع الخطوات التالية:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا.

يختار الطالب خدمات تنسيق الشهادات الفنية 2025.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

ستظهر أمام الطالب بطاقة الترشيح المبدئية له بالكلية او المعهد الذي رشح له.

يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح.

